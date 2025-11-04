Clássico ‘Esmeralda’ retorna ao SBT em 10 de novembro

O SBT volta a exibir a novela mexicana Esmeralda, um dos grandes sucessos da teledramaturgia latina, a partir de 10 de novembro, às 13h45, no horário de Brasília. A novela é protagonizada por Letícia Calderón e Fernando Colunga e substituirá Maria do Bairro, que está chegando ao fim nesta semana.

Essa decisão atende a um pedido antigo dos fãs que acompanham as reprises de novelas mexicanas no canal. Esta será a primeira vez que a versão original de Esmeralda, lançada em 1997, será reapresentada pela emissora. Quando foi exibida pela primeira vez no Brasil, em 2000, a novela alcançou uma média de 14 pontos de audiência, conforme dados do SBT. Esse sucesso levou à produção de uma versão brasileira da novela em 2004, estrelada por Bianca Castanho e Cláudio Lins.

Atualmente, Maria do Bairro está mantendo 3,4 pontos de audiência na Grande São Paulo, ocupando a terceira posição entre os programas de TV aberta. A expectativa é que Esmeralda consiga manter ou até aumentar o número de espectadores fiéis durante sua exibição.

Um Clássico do Melodrama Latino

A novela Esmeralda é inspirada na obra da escritora Delia Fiallo e mescla romance, drama familiar e as reviravoltas típicas das novelas latinas. A história começa em uma noite de tempestade, quando a parteira Dominga, interpretada por Raquel Olmedo, realiza dois partos ao mesmo tempo.

Em um dos lares, uma mulher morre ao dar à luz um menino. Na fazenda vizinha, Branca, interpretada por Raquel Morell, dá à luz uma menina que parece estar morta, o que desagrada seu marido, Rodolfo Peñarreal, interpretado por Enrique Lizalde. A babá Crisanta, interpretada por Dina de Marco, sugere trocar os bebês, e essa troca é selada com o pagamento de brincos de esmeralda.

Com o tempo, Dominga descobre que a menina está viva e decide criá-la como sua filha, nomeando-a de Esmeralda. A jovem cresce cega, mas com um coração puro. Dezoito anos depois, José Armando, vivido por Fernando Colunga, o rapaz que foi criado como herdeiro da família Peñarreal, retorna à fazenda e se apaixona por Esmeralda, o que provoca a ira do patriarca.

Produzida por Salvador Mejía Alejandre e dirigida por Beatriz Sheridan, a novela também conta com os vilões interpretados por Laura Zapata, Ana Patricia Rojo e Salvador Pineda, além das participações marcantes de Nora Salinas e Juan Pablo Gamboa. A reprise promete trazer de volta a emoção e os dramas intensos que cativaram o público na sua primeira exibição.