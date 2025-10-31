Globo planeja edição especial do ‘Domingão com Huck’ em 2026

A Globo está se preparando para uma grande mudança no programa “Domingão com Huck”, que deverá estrear novas atrações em 2026. O apresentador Luciano Huck anunciou a compra do formato britânico “Silence is Golden”, que faz sucesso na emissora ITV. Além disso, um novo game show internacional chamado “Raid the Cage” também será lançado. Essas inovações visam fortalecer o entretenimento dominical e aumentar o engajamento digital do programa.

O programa “Silence is Golden” tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2026. No formato original, comandado por Dermot O’Leary no Reino Unido, os participantes devem permanecer em silêncio para ganhar prêmios em dinheiro. Na versão brasileira, conduzida por Huck, a dinâmica é similar: enquanto os convidados tentam não rir, comediantes farão piadas e tentativas de distraí-los. Se o participante falar ou rir, perde o valor acumulado até aquele momento. A ideia é que o humor e as reações espontâneas gerem conteúdos que possam viralizar nas redes sociais, algo que já ocorreu com a versão britânica.

Outro destaque será o game show “Raid the Cage”, que já foi apresentado pela Band em 2018 sob o nome “A Fuga”, com José Luiz Datena. A nova versão do programa, que será exibida em janeiro de 2026, terá duplas de participantes que responderão a perguntas de conhecimento geral para acumular tempo. Posteriormente, um dos competidores entrará em uma “gaiola de prêmios” para resgatar o máximo de produtos que conseguir dentro de um tempo limitado. As duplas com o maior valor acumulado poderão participar de uma rodada final com prêmios extras. A Globo promete que a nova versão terá um ritmo mais ágil e será mais interativa com a plateia.

Além das novidades, o “Domingão com Huck” vai continuar com quadros já conhecidos do público, como “The Wall”, “Quem Quer Ser Um Milionário?”, “Lipsync”, “Dança dos Famosos” e “Quem Vem Pra Cantar”. A partir de 2026, o programa passará a ser exibido somente após o futebol, a partir das 18h, enquanto a faixa das 14h30 será ocupada por um novo programa de auditório da apresentadora Eliana, que fará sua estreia na Globo.

Atualmente, o “Domingão” registra uma média de audiência entre 14 e 15 pontos na Grande São Paulo, se mantendo na liderança mesmo com a concorrência das transmissões do Campeonato Brasileiro na Record. Nos bastidores, a produção conta com uma equipe de destaque, incluindo a direção geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas e gestão de produção por Barbara Maia e Matheus Pereira. A direção de gênero está sob responsabilidade de Mônica Almeida, reforçando a importância do programa na nova grade da emissora.