Camila Pitanga retorna ao papel em ‘Dona de Mim’

A atriz Camila Pitanga retorna aos estúdios da TV Globo para gravar novas cenas da novela “Dona de Mim”. A trama está prestes a passar por uma reviravolta dramática, com o retorno da personagem Ellen, que havia sido dada como morta ao entregar a filha, Sofia, aos cuidados de Abel.

Essa reaparição de Ellen deve ser exibida a partir de dezembro, marcando um ponto crucial na história, que é escrita por Rosane Svartman. No primeiro dia de gravações, que aconteceu na última segunda-feira (27), Camila foi vista posando ao lado do diretor Allan Fiterman e das colegas Elis Cabral e Clara Moneke.

“Dona de Mim” está no ar desde 28 de abril e já conta com 156 episódios. A novela acumula uma média de 21,6 pontos no Kantar Ibope Media, tornando-se o maior sucesso do horário das 19h nos últimos dois anos. Com isso, superou outras produções recentes, como “Fuzuê”, “Família é Tudo” e “Volta por Cima”. Atualmente, o único programa que teve um desempenho melhor é “Vai na Fé”, que alcançou 23,4 pontos.

A novela, que tem direção artística de Allan Fiterman e direção geral de Pedro Brenelli, possui a supervisão de José Luiz Villamarim e está programada para um total de 221 capítulos, com exibição prevista até janeiro de 2026. A novela “Coração Acelerado”, uma produção sertaneja contemporânea escrita por Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira, já está confirmada como a substituta.