Gusttavo Lima inaugura a Münchenfest 2025 em Ponta Grossa

Münchenfest 2025 em Ponta Grossa

A 34ª edição da Münchenfest ocorrerá de 14 a 29 de novembro no Centro de Eventos de Ponta Grossa, no Paraná. A festa, que celebra a cultura alemã e o chope escuro, começará com o show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, atraindo um grande público com uma programação diversificada de apresentações musicais até o final do mês.

Além do sertanejo Gusttavo Lima, o evento contará com shows de outros artistas renomados, como Hugo e Guilherme, Jota Quest, Matuê, Daniel, Gustavo Mioto e Chitãozinho e Xororó. Bandas tradicionais alemãs também se apresentarão, trazendo um pedaço da cultura da Alemanha para o Brasil.

Ingressos e Setores

Os ingressos estão disponíveis em diferentes formatos, que incluem: pista, área VIP, bistrô e camarote coletivo (que já está esgotado). Aqui estão os valores dos ingressos:

Pista: Inteira: R$ 100 + R$ 12 de taxa Meia-entrada: R$ 50 + R$ 6 de taxa Solidário / Papai Noel: R$ 60 + R$ 7,20 de taxa

Área VIP: Inteira: R$ 200 + R$ 24 de taxa Meia-entrada: R$ 100 + R$ 12 de taxa Solidário / Papai Noel: R$ 120 + R$ 14,40 de taxa

Bistrô: Para seis pessoas: R$ 2400 + R$ 288 de taxa.



Além disso, é possível adquirir um passaporte que permite acessar todos os shows do evento.

Características do Evento

A Münchenfest é conhecida por sua rica programação cultural, que inclui tradições alemãs, concursos, uma variedade de comidas típicas e a escolha das majestades do evento. É uma oportunidade para os visitantes vivenciarem um ambiente festivo que valoriza a cultura e gastronomia da Alemanha.

Menores de 16 anos precisam estar acompanhados de um responsável, enquanto jovens de 16 a 18 anos podem comparecer com um maior responsável, que deve apresentar um documento.

Informações Práticas

Data : Início em 14 de novembro

: Início em 14 de novembro Local : Centro de Eventos de Ponta Grossa

: Centro de Eventos de Ponta Grossa Horário: Abertura às 18h

Os ingressos para o show do Gusttavo Lima estão disponíveis em diversos pontos de venda. A Münchenfest promete ser uma experiência memorável para todos os visitantes, celebrando a alegria e a cultura de maneira especial.