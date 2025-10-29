Novas 100 guardas civis aumentam segurança em PG

A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Secretaria de Cidadania e Segurança Pública, realizou, nesta quarta-feira (29), a cerimônia de formatura da nova turma de Guardas Civis Municipais (GCM), denominada turma 06/2025. O evento ocorreu na Arena Multiuso, situada na rua Venezuela, na região de Olarias, a partir das 19h.

O secretário de segurança pública, Guilherme Rangel, destacou a importância da formação, revelando que 100 novos guardas foram capacitados. Segundo ele, essa iniciativa demonstra o compromisso da prefeita Elizabeth Schmidt com a segurança da cidade. Rangel ressaltou que a Guarda tem sido estruturada para oferecer proteção adequada à população.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Alessandro de Macedo, fez um apelo para que os novos guardas honrem o trabalho da corporação anterior, afirmando que eles serão fundamentais para aumentar a segurança em Ponta Grossa. Ele expressou confiança na capacidade dos novos integrantes e falou sobre a colaboração com a cidade de Castro, onde 18 dos formandos residem. Macedo reafirmou que a Guarda Municipal está disposta a apoiar suas vizinhas.

O delegado-chefe da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, Nagib Nassif Palma, mencionou a importância da colaboração entre a Guarda Civil e a Polícia Civil, destacando que a presença dos novos guardas reforça as ações de segurança no município. Ele observou que Ponta Grossa possui um dos maiores números de GCM em relação à sua população.

O evento contou com a participação de várias autoridades civis e militares, incluindo o presidente da Câmara Municipal, vereador Júlio Küller. Ele enfatizou a importância da formação dos novos guardas não apenas técnica, mas também no aspecto humano, salientando que eles representam um progresso significativo para a segurança local.

Durante a cerimônia, os formandos receberam homenagens e certificados, simbolizando o fim de um percurso intenso de capacitação, que incluiu preparo físico, técnico e psicológico. Esse treinamento é voltado para atender demandas urbanas, prevenir criminalidade e apoiar as forças de segurança estaduais.

A formatura é um marco importante para a segurança pública de Ponta Grossa e para a formação de um grupo comprometido em cuidar da comunidade.