Gerluce descobre Ferette e Arminda planejando fraude em remédios

A busca de Gerluce por informações sobre a saúde de sua mãe, Lígia, revela uma trama preocupante. Após um exame que não detectou o medicamento que Lígia toma diariamente, a jovem cuidadora começa a desconfiar de irregularidades na distribuição dos remédios pela Fundação Ferette. Esta situação se intensifica em uma sequência de cenas que serão exibidas a partir de quinta-feira, 30 de outubro, na novela “Três Graças”.

O episódio se inicia quando Viviane, amiga de Gerluce, informa que os exames clínicos de Lígia não encontraram vestígios do remédio. Essa notícia leva Gerluce a investigar a situação por conta própria. Em um de seus turnos cuidando de Dona Josefa, interpretada por Arlete Salles, Gerluce escuta uma conversa comprometedora entre Ferette e Arminda. Durante o diálogo, Ferette menciona que planeja trocar os comprimidos da mãe de Arminda por versões falsas para evitar novas crises. A revelação é alarmante e indica que esse truque pode estar sendo usado em muitos pacientes pelo país.

Ao ouvir a conversa, Gerluce se assusta e, ao tentar se afastar, acaba derrubando um vaso, chamando a atenção de Ferette e Arminda. Para não levantar suspeitas, ela finge que estava procurando um creme para Dona Josefa. Apesar disso, a tensão cresce e Gerluce se vê forçada a confrontar Ferette, desafiando-o e dizendo que ele poderia chamar a polícia se quisesse. A chamada de Dona Josefa acaba sendo uma salvaguarda, permitindo que Gerluce saia de cena sem ser pressionada.

Ferette, consciente da situação, aconselha Arminda a não se importar com o vaso quebrado e a manter um olhar atento sobre Gerluce, sem saber que a verdade sobre a fraude está prestes a ser revelada.

“Três Graças” é uma novela criada por Aguinaldo Silva, com a colaboração de outros roteiristas como Virgílio Silva e Zé Dassilva. A direção conta com Ana Paula Guimarães, Felipe Herzog, entre outros. Com previsão de 179 capítulos, a novela deve chegar ao fim em maio de 2026, quando dará lugar à nova trama “Quem Ama Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco.