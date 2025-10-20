Três Graças estreia com Ibope inferior ao de Vale Tudo

A nova novela das nove, Três Graças, estreou na última segunda-feira, 20 de outubro, e alcançou uma média de 23,4 pontos na Grande São Paulo. Apesar de uma forte campanha publicitária, esse resultado foi ligeiramente inferior à estreia de Vale Tudo, que registrou 24,3 pontos no início deste ano.

A trama foi exibida entre 21h16 e 22h15 e alcançou um pico de 24,4 pontos, com 36,83% de participação nas TVs ligadas durante sua exibição. Três Graças marca o retorno do autor Aguinaldo Silva à TV Globo após sete anos e destaca no elenco nomes como Dira Paes, Sophie Charlotte, Murilo Benício e Grazi Massafera.

Durante a exibição da novela, a Record ficou em segundo lugar com 5,2 pontos, enquanto o SBT teve 3,8 pontos. A medição realizada pela Kantar Ibope Media indica que cada ponto corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.

Com os 23,4 pontos obtidos, Três Graças superou apenas Mania de Você (23,0) entre as estreias mais recentes no horário. No entanto, seus números foram abaixo de outras produções, como Vale Tudo (24,3), Terra e Paixão (24,8), Um Lugar ao Sol (25,2), Travessia (25,9), Renascer (25,9) e Pantanal (28,3).

Trama e Ambientação

Três Graças terá um total previsto de 179 capítulos e se passa em um cenário urbano contemporâneo, focando nas ruas da cidade de São Paulo. A história gira em torno de três gerações de mulheres da periferia que enfrentam problemas relacionados a abandonos e maternidade precoce. A protagonista, Gerluce (interpretada por Sophie Charlotte), descobre que sua filha de 15 anos, Joélly, está grávida, o que reflete as experiências que Gerluce e sua mãe, Lígia (Dira Paes), também viveram.

Além das questões familiares, as personagens lidam com um grave problema: um esquema de medicamentos falsificados que afeta a comunidade. A novela mistura elementos de drama, romance, mistério e humor, abordando temas como corrupção, desigualdade social e conflitos morais entre o certo e o errado.

A novela Três Graças está programada para ser substituída, a partir de maio de 2026, pela nova produção “Quem Ama, Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e com direção de Amora Mautner.