Coração indomável tem aumento de audiência com rejeição ao futebol

A reprise da novela mexicana Coração Indomável registrou um aumento significativo de audiência na noite de segunda-feira, 20 de outubro, alcançando o terceiro lugar no ranking de programação da Grande São Paulo. A trama, que tem como protagonistas Ana Brenda Contreras e Daniel Arenas, obteve uma média de 4,2 pontos, chegando a 4,7 pontos no pico e 6,5% de participação (share) entre os televisores ligados.

Durante o mesmo horário, a Globo liderou com 23,5 pontos, seguida pela Record com 5,0 pontos. A Band marcou 3,0 pontos, enquanto a RedeTV! ficou bem atrás, com 0,5 ponto. Vale lembrar que, segundo dados de audiência, cada ponto representa aproximadamente 77.488 domicílios conectados na região.

O crescimento da audiência da novela pode ser atribuído à baixa aceitação das transmissões esportivas da Record, que exibiu um jogo entre Vasco e Fluminense na mesma faixa de horário.

Coração Indomável já é uma conhecida entre os telespectadores brasileiros, tendo sido exibida anteriormente pelo SBT em 2015 e 2018. Desde sua estreia recente há quatro semanas, a novela mantinha uma média geral de 2,9 pontos, que a colocava em quarto lugar no ranking, frequentemente superada pelo programa Brasil Urgente da Band.

A novela, uma produção da Televisa, é uma adaptação da clássica Marimar, que fez sucesso em 1994. A história gira em torno de Maricruz, uma jovem pobre que vive com seu avô Ramiro e sua irmã adotiva, Soledade, em um ambiente rural. Ao conhecer Otávio, um piloto desempregado, eles acabam se casando por interesses diferentes, mas o amor verdadeiro entre os dois se desenvolve ao longo da trama.

Maricruz enfrenta diversos obstáculos, incluindo armadilhas de sua cunhada, Lúcia. Após passar por dificuldades, inclusive uma prisão injusta, ela se reinventa na capital e se torna Alessandra, sem saber que está próxima de seu passado. A história culmina com reviravoltas que envolvem vingança e revelações emocionantes.

A novela é transmitida de segunda a sexta-feira, às 18h30, no SBT, atendendo apenas a São Paulo.