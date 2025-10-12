São Paulo perde para Deportivo Cali e é eliminado da Libertadores Feminina

Deportivo Cali vence São Paulo por 2 a 0 e avança na Libertadores Feminina

Na noite de sábado, 12 de outubro, o São Paulo foi eliminado da Libertadores Feminina ao perder para o Deportivo Cali por 2 a 0 no Estádio Florencio Sola. A partida, que decidiu uma vaga nas quartas de final, destacou-se por erros defensivos da equipe paulista, que não conseguiu segurar o ataque das colombianas.

Os gols da partida foram marcados por María Marquínez e Paola García. No primeiro tempo, Marquínez abriu o placar aos 34 minutos, aproveitando um erro na defesa do São Paulo. O recuo mal feito da jogadora Kaká permitiu que ela chutasse rasteiro e mandasse a bola para o fundo das redes.

No segundo tempo, a situação do Tricolor se complicou ainda mais. Carol Gil cometeu pênalti aos 18 minutos, que foi convertido por Paola García, consolidando a vantagem do Deportivo Cali.

O São Paulo tinha a expectativa de dominar a posse de bola, mas apresentou dificuldades em fazer boas jogadas e finalizações. O time teve apenas duas tentativas ao gol durante toda a partida e não conseguiu marcar, mesmo com algumas pressões no segundo tempo. A goleira Agudelo fez uma defesa importante, salvando um ataque claro do Tricolor.

Apesar das tentativas de mudança táticas do técnico Thiago Viana, que fez substituições para aumentar a ofensividade da equipe, o desempenho do São Paulo não melhorou. A equipe teve dificuldades em criar jogadas e em evitar erros cruciais em momentos decisivos.

Com a vitória, o Deportivo Cali avançou para as semifinais, onde enfrentará o Colo-Colo na próxima quarta-feira, 15 de outubro, às 19h (horário de Mato Grosso do Sul). Por outro lado, o São Paulo agora se prepara para o Campeonato Paulista, enfrentando o Corinthians, e a Copa do Brasil, contra o Palmeiras, nas primeiras semanas de novembro.

Essa eliminação marca um momento desafiador para o São Paulo, que agora busca retomar o foco nas competições nacionais após a saída da Libertadores.