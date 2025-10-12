Bispo ressalta a importância de servir no Dia de Nossa Senhora Aparecida

No último domingo, 12 de outubro, o Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, localizado em Ponta Grossa, recebeu um grande número de fiéis, mesmo com o frio e a chuva que marcaram o dia. A celebração em homenagem à padroeira do Brasil contou com a presença do bispo diocesano, Dom Bruno Elizeu Versari, que presidiu a missar solene, e foi acompanhado pelos padres Roberval Mulhstett, reitor do santuário, e Flávio Senger.

Durante sua homilia, Dom Bruno destacou a importância do serviço como uma maneira de expressar a fé e a presença de Deus na vida cotidiana. Ele fez uma reflexão sobre o Evangelho das Bodas de Caná, ressaltando que aqueles que servem são os primeiros a perceber os milagres de Jesus. “Maria se adianta e confia que Jesus pode transformar a tristeza em alegria. Quem percebe o milagre são os que servem”, afirmou o bispo. Ele incentivou os fiéis, especialmente crianças e jovens, a adotar essa atitude de serviço em seu dia a dia.

A missa celebrada por Dom Bruno foi uma das várias atividades programadas para o Dia de Nossa Senhora Aparecida. O santuário organizou uma série de momentos de oração e partilha ao longo de todo o dia, permitindo que os devotos se conectassem mais profundamente com sua fé.

Ressaltando o clima de devoção, a Diocese de Ponta Grossa anunciou que uma cobertura completa das celebrações será disponibilizada em seu site a partir de segunda-feira. A festividade, marcada por um forte espírito comunitário, refletiu a importância da fé e da tradição na vida religiosa local.