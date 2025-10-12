Coração acelerado: elenco participa de workshop nos Estúdios Globo

A nova novela “Coração Acelerado”, da TV Globo, vai começar as filmagens em Goiás. A trama, escrita por Izabel Oliveira e Maria Helena Nascimento e dirigida por Carlos Araújo, promete misturar romance, música e o universo sertanejo, trazendo uma abordagem contemporânea e emocional.

Recentemente, o elenco participou de um workshop nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Durante o evento, o professor Moacir Cabral falou sobre a cultura e a biodiversidade do Centro-Oeste do Brasil. O workshop também teve apresentações musicais das duplas Gabi e Rapha e Júlia e Rafaela. Entre os atores presentes estavam Isadora Cruz, Filipe Bragança, Isabelle Drummond, Leandra Leal, Marcos Caruso, Gabz, Ramille, Luiz Henrique Nogueira, Diego Martins, Nathalia Cruz e Evaldo Macarrão.

Enredo da Novela

A história gira em torno de Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz. Ela é uma cantora e compositora que busca reconhecimento em um setor predominantemente masculino. Junto com sua amiga Eduarda, vivida por Gabz, forma a dupla "As Donas da Voz", uma representação da força feminina no sertanejo. A situação muda quando Agrado conhece João Raul, interpretado por Filipe Bragança, um famoso cantor de sertanejo romântico que lida com seus próprios traumas.

O romance entre Agrado e João é ameaçado pela poderosa Naiane Amaral, interpretada por Isabelle Drummond. Como influenciadora digital e herdeira de uma família do agronegócio em Goiás, Naiane utiliza sua fama para controlar a imagem de João e tenta afastar mulheres de sua vida.

Locais das Gravações

As filmagens ocorrerão em várias cidades de Goiás, incluindo Alto Paraíso, Jardim de Maytrea, Mirante Maytrea e Pirenópolis. A equipe da novela vai explorar paisagens naturais, casarões coloniais e ruas de pedra, criando um cenário que destaca a cultura regional.

Cenas de ação que envolvem motocicletas e drones, com Isadora Cruz em destaque, prometem uma estética cinemática. Em Pirenópolis, Agrado e sua mãe, vivida por Letícia Spiller, farão apresentações na Igreja Nosso Senhor do Bonfim, enfatizando a conexão com o sertanejo tradicional.

As filmagens devem durar cerca de três semanas, incluindo o núcleo principal da história. A novela é ambientada na fictícia cidade de Bom Retorno, que busca refletir a cultura e a hospitalidade do interior do Brasil.

De acordo com a produção, Goiás servirá de inspiração visual, destacando a fotografia com tons quentes, o pôr do sol do cerrado e o contraste entre a vida rural e a urbana. A trilha sonora contará com sucessos do sertanejo romântico e músicas inéditas criadas para a novela.

Temas Abordados

“Coração Acelerado” explora um mundo de paixões intensas, disputas musicais e os desafios que artistas enfrentam para equilibrar fama e autenticidade. A produção pretende retratar a trajetória de artistas em busca de espaço sem perder suas raízes, um tema que se alinha ao crescimento do sertanejo feminino e à rica cultura do Centro-Oeste brasileiro.

A estreia da novela está programada para 12 de janeiro de 2026, e será exibida no horário das 19h, substituindo “Dona de Mim”.

Informações Resumidas