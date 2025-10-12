Conflito entre ex e atual resulta em morte de homem

Tragédia em Curitiba: Homem é morto após briga entre ex e atual namorado

Um episódio de violência na noite de sábado (11) resultou na morte de um homem de 33 anos no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. O desentendimento ocorreu na Rua Governador Agamenon Magalhães, por volta das 23h, e envolve uma mulher e seus dois parceiros.

Segundo informações, a mulher estava em casa com seu atual namorado quando o ex-companheiro apareceu inesperadamente. Isso fez com que os dois homens entrassem em conflito. Durante a briga, o ex-namorado utilizou uma faca e golpeou o atual namorado da mulher no tórax. A mulher também foi atingida, mas sofreu apenas ferimentos leves no braço e na cabeça.

Os serviços de emergência, incluindo o Corpo de Bombeiros, foram chamados ao local. Quando chegaram, constataram que o homem havia falecido devido aos ferimentos. A mulher recebeu atendimento médico, enquanto o ex-namorado foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Paraná.

Além da violência entre os envolvidos, um cachorro da mulher também foi ferido durante a confusão. O caso gerou grande repercussão na comunidade e ilustra os riscos e consequências de desentendimentos pessoais que podem escalar para situações de extremo perigo.

A situação continua sendo investigada pelas autoridades, que buscam entender as circunstâncias que levaram a esse trágico incidente.