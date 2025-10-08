Terra Nostra alcança recorde e destaca clássicos da Globo

A reprise da novela Terra Nostra alcançou um excelente resultado de audiência na Grande São Paulo, atingindo 13,1 pontos na terça-feira (7). Esse é o melhor desempenho desde que voltou ao ar, após cinco semanas, e a média geral dos episódios é de 11,5 pontos, superando a trama anterior, História de Amor, que obteve 11,2 pontos durante o mesmo período.

Essa novela, originalmente exibida em 1999, é uma criação de Benedito Ruy Barbosa, reconhecida por sua abordagem sobre a imigração italiana no Brasil e o impacto cultural desse movimento. Com a atual reprise, a TV Globo rompeu com a tradição ao reexibir uma novela que antes ocupava o horário das 21h, uma faixa normalmente reservada para produções mais noturnas. A escolha de Terra Nostra foi vista como uma tentativa de resgatar o interesse do público por grandes histórias que misturam romance e cultura.

Ambientada no final do século XIX, a trama conta a história de Giuliana, interpretada por Ana Paula Arósio, e Matteo, vivido por Thiago Lacerda. Os personagens se conhecem a bordo do navio Andrea I, durante a viagem de Gênova ao Brasil. Infelizmente, a viagem é marcada por uma tragédia, onde uma epidemia de peste leva à morte dos pais de Giuliana, fazendo com que ela tenha que depender de Matteo. Após chegarem ao Brasil, eles se separam e suas trajetórias se entrelaçam em um contexto de disputas sociais e dramas familiares.

Terra Nostra fez enorme sucesso em sua exibição original, alcançando médias superiores a 45 pontos. A produção é elogiada pela rica direção de arte, fotografia cuidadosa que recria o século XIX e uma trilha sonora repleta de músicas italianas que se tornaram marcantes.

A edição atual da novela está sendo cuidadosamente planejada, com cerca de 150 capítulos, para manter a coesão da narrativa e um bom ritmo, preservando a essência do texto original de Ruy Barbosa. A expectativa da emissora é que a exibição continue até o primeiro trimestre de 2026.

Além do bom desempenho na TV, Terra Nostra tem se destacado também nas plataformas digitais, como o Globoplay, onde os episódios são disponibilizados pouco após a exibição na televisão, contribuindo para o engajamento do público e a valorização dos clássicos da teledramaturgia brasileira.