Operário e Athletic definidos para jogo da Série B; como assistir

Jogo do Operário Ferroviário

Nesta quarta-feira, dia 8 de outubro, o Operário Ferroviário enfrenta o Athletic de São João del-Rei, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo está marcado para as 19h, no horário de Brasília, e ocorrerá no estádio Germano Krüger, localizado em Ponta Grossa. O Operário, conhecido como "Fantasma", chega para este duelo após perder a invencibilidade de sete jogos em casa.

Escalações

Para este confronto, o técnico Alex de Souza deve manter a mesma formação da partida anterior, com um reforço importante: o zagueiro titular Jaime Giraldo retorna ao time. Na última partida, ele foi substituído por Charles, que se juntou recentemente à equipe.

A provável escalação do Operário inclui: Elias Curzel no gol; Diogo Mateus, Miranda, Jaime Giraldo e Gabriel Feliciano na defesa; Índio, Zuluaga e Boschilia no meio-campo; e Kleiton Pego, Vitor Pernambuco e Vinícius Mingotti no ataque.

Do lado do Athletic, o time apresenta um desempenho sólido como visitante, com cinco vitórias em 15 partidas, ocupando a sétima posição entre os melhores fora de casa na Série B. A escalação esperada é: Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul e Yuri (Rodrigo Gelado); Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Ronaldo Tavares, Wellinton Torrão e Alessio, sob o comando do técnico Rui Duarte.

Ingressos

Os ingressos para a partida já estão à venda. Os torcedores podem adquirí-los no site FutebolCard ou na bilheteria do estádio Germano Krüger. Os preços variam conforme o setor. No Setor Prata (geral), a meia-entrada custa R$ 30; no Setor Diamante (arquibancada superior), o valor é de R$ 40; e no Setor Ouro (arquibancada inferior), os ingressos estão a R$ 50. O setor destinado aos torcedores visitantes também tem o mesmo preço do Setor Prata. Além disso, o Operário está promovendo uma oferta especial, permitindo que todos paguem meia-entrada até o avôo inicial.

Transmissão

Os torcedores que não puderem ir ao estádio poderão acompanhar a partida ao vivo pelos canais ESPN e Disney+ Premium.

Interdições

Para garantir a segurança do evento, haverá bloqueios de ruas nas proximidades do estádio. A rua Padre Nóbrega, junto com as ruas Nilo Peçanha, Freire Alemão, Carlos de Laet e Fernando de Noronha, serão fechadas a partir das 18h. O tráfego será desviado pelas avenidas e ruas circunvizinhas, e a circulação de veículos será liberada novamente a partir das 22h.

Os amantes do futebol esperam uma partida emocionante, e a presença da torcida será essencial para apoiar o Operário nesse desafio.