Atlético-MG derrota Sport por 3 a 0 e assume liderança

Atlético-MG venceu o Sport por 3 a 0 em uma partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na Arena MRV nesta quarta-feira, 8 de outubro. Com essa vitória, o time mineiro alcançou 32 pontos e ultrapassou o Internacional na tabela, deixando o Sport na última posição com 16 pontos.

O jogo começou com uma boa performance do Atlético. O primeiro gol foi marcado por Vitor Hugo, logo aos 9 minutos, após um escanteio cobrado por Gustavo Scarpa. A bola desviou na primeira trave e Vitor Hugo conseguiu colocar a redonda no fundo das redes. O segundo gol saiu aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Guilherme Arana aproveitou um erro da defesa do Sport, que perdeu a posse de bola dentro da área.

No segundo tempo, aos 18 minutos, Rony ampliou a vantagem. Ele recebeu um passe de Biel, que havia se beneficiado de mais um erro da zaga adversária, e finalizou com precisão.

A partida teve algumas interrupções, com a aplicação de quatro cartões amarelos para jogadores do Atlético: Vitor Hugo, Igor Gomes, Guilherme Arana e Hulk. No Sport, os jogadores Ramon Menezes e Christian Rivera também foram advertidos. Além disso, ocorreram algumas lesões, como as de Hyoran e Lyanco, que precisaram ser substituídos ainda no primeiro tempo.

Com este resultado, o Atlético-MG se mantém na luta por uma vaga no G6 do Brasileirão, enquanto o Sport precisa de vitórias urgentes para tentar escapar da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Sport vai enfrentar o Ceará em casa, no dia 15 de outubro, às 19h. O Atlético-MG terá um clássico contra o Cruzeiro, marcado para as 20h30 do mesmo dia.