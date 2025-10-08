MS registra superávit de US$ 6,34 bi com celulose à frente

Mato Grosso do Sul alcançou um superávit de US$ 6,34 bilhões na balança comercial entre janeiro e setembro de 2025. Esse resultado representa um crescimento de 10,84% em comparação ao mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado.

As exportações do estado somaram US$ 8,18 bilhões, com um aumento de 4,5% em relação a 2024. Por outro lado, as importações caíram 12,75%, totalizando US$ 1,83 bilhão. Esse cenário é atribuído a um bom desempenho das indústrias de celulose e pecuária, além de uma redução significativa na compra de gás natural da Bolívia, que ajudou a melhorar o saldo comercial.

A celulose se destacou como o principal produto exportado, representando 29,22% do total exportado. Na sequência, estão a soja, com 25,58%, e a carne bovina, que correspondia a 15,92%. O setor pecuário teve uma expansão em sua participação nas exportações, subindo de 11,25% em 2024 para uma porcentagem maior este ano, evidenciando a recuperação do mercado de proteína animal.

Entretanto, alguns produtos, como açúcar e farelos de soja, apresentaram queda nas exportações. A participação do açúcar e melaços caiu de 8,31% para 6,57%, enquanto os farelos de soja diminuíram de 7,09% para 4,36%.

Entre as importações, o gás natural da Bolívia ainda lidera, mas sua aquisição caiu 33,03% em valor e 30,69% em volume comprado. De janeiro a setembro de 2024, o estado importou 2,86 milhões de toneladas desse gás, enquanto no mesmo período deste ano, esse número caiu para 2,1 milhões de toneladas.

A China continua sendo o principal destino das exportações de Mato Grosso do Sul, absorvendo 46,11% das vendas externas e totalizando US$ 3,76 bilhões, um leve aumento de 1,73% em relação ao ano passado. Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar, mas com uma redução de 6,02% no volume importado.

O secretário Jaime Verruck comentou que esses resultados refletem a força da economia do estado, que é sustentada pela produção de celulose, soja e carnes. Além disso, destacou a posição de Mato Grosso do Sul como um estado essencialmente exportador, consolidando sua importância no comércio exterior.

Com essas informações, a economia estadual se mostra robusta e em crescimento, mesmo em um cenário global desafiador.