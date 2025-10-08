Carambeí oferece qualificação sobre doenças na gestação

Capacitação em Saúde Discute Diabetes e Toxoplasmose em Carambeí

Na última segunda-feira, dia 6, o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CimSaúde) realizou uma capacitação em Carambeí focada em diabetes mellitus e toxoplasmose. Profissionais da Linha de Atenção Materno Infantil se encontraram com médicos e enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (APS) para discutir temas como diagnóstico, perfil glicêmico, cuidados durante o pré-natal e puerpério, além de orientações sobre a prevenção da infecção pelo parasita toxoplasma gondii.

A enfermeira Eduarda Bueno, integrante da equipe, contou que o consórcio mantém um diálogo constante com os municípios para identificar necessidades de novas capacitações. “Estamos sempre em contato com os municípios consorciados conversando sobre suas necessidades para novas qualificações”, afirmou.

Adriana Fernandes de Oliveira, coordenadora da APS de Carambeí, destacou a importância do encontro. “Foi muito produtivo. Um momento para sanar os questionamentos da equipe”, disse. Ela complementou que essa interação favoreceu a troca de experiências entre os profissionais, fortalecendo o trabalho em equipe e a qualidade do atendimento aos usuários.

As iniciativas de capacitação do CimSaúde reforçam o compromisso do consórcio com a saúde e bem-estar dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A diretora do CimSaúde, Pâmella Costa, enfatizou a relevância dessas ações. “Ressaltamos a importância das capacitações promovidas pela equipe do Ambulatório Médico de Especialidades junto às equipes da Atenção Primária à Saúde, reforçando nosso compromisso com o cuidado compartilhado entre os diferentes níveis de atenção e com a saúde dos pacientes, especialmente das gestantes”, concluiu.

Essa capacitação é parte de um esforço contínuo para melhorar a formação dos profissionais de saúde e garantir um atendimento mais eficaz à população.