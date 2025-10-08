Bruna Griphao volta à Globo em série com Cauã Reymond

Bruna Griphao está de volta à Globo após sua participação no “BBB 23”. A atriz foi anunciada como parte do elenco da série “Último Lance”, que tem Cauã Reymond como criador e protagonista. A série, que também conta com a direção de Bruno Safadi e o roteiro de Thiago Dottori, começará a ser gravada em novembro e deve ser concluída em janeiro do próximo ano. As gravações ocorrerão no Rio de Janeiro, com o Estádio Nilton Santos, localizado no Engenho de Dentro, sendo uma das principais locações.

Na trama, Cauã Reymond interpreta Maurício, um ex-jogador de futebol que, após uma queda drástica em sua vida, decide abrir uma agência para atletas. O elenco inclui Marcelo Adnet, que interpretará um empresário de jogadores, e Marcos Frota, que fará o pai de Maurício, um homem de personalidade forte e controversa.

Além deles, Ricardo Teodoro, conhecido por seu papel em “Vale Tudo”, dará vida a Walter, um agiota que estará envolvido nas complicações da vida de Maurício. Leticia Colin desempenhará o papel de uma cafetina que contrata mulheres para festas exclusivas, e Maria Bopp também terá uma participação notável.

Originalmente, a série seria composta por 12 episódios, mas o número foi reduzido para oito devido a cortes em algumas subtramas. Uma das histórias que foi retirada abordava o assédio sexual contra jovens atletas, de acordo com informações de bastidores. Apesar das mudanças, “Último Lance” continua a explorar temas importantes e sensíveis relacionados ao esporte, como uso de drogas, relações de poder, festas exclusivas e a exploração no meio do futebol, assuntos que costumam ser pouco retratados na ficção brasileira.

Com essa nova produção, Bruna Griphao retorna ao universo da dramaturgia da Globo e reflete a estratégia do Globoplay em investir em séries originais que abordam questões realistas e críticas sociais. A plataforma tem ampliado sua oferta de produções voltadas para um público adulto, seguindo a linha de sucessos como “Arcanjo Renegado” e “Justiça”.