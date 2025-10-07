Três Graças: a nova aposta da Globo para as 21h

Novela "Três Graças" Explora Realidades de Mães Solo em São Paulo

A nova novela da TV Globo, "Três Graças", estreia no dia 20 de outubro e traz à tela a história de Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, uma mulher forte e positiva que enfrenta desafios cotidianos em São Paulo. A trama se desenvolve na comunidade fictícia Chacrinha, onde Gerluce vive com sua mãe, Lígia (Dira Paes), e sua filha, Joélly (Alana Cabral). As três personagens compartilham um destino em comum: tornaram-se mães solo na adolescência.

Gerluce, que sonhava em cursar uma faculdade, abandonou seus planos para cuidar da filha, Joélly, e garantir um futuro melhor. Porém, com a confirmação da gravidez de Joélly logo no início da história, Gerluce se vê em uma nova batalha para evitar que a filha repita seu ciclo de vida. A obra mescla drama, tragédia e comédia, e promete também refletir questões contemporâneas como desigualdade social e a luta pelo acesso à saúde.

O enredo, assinado por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, se inspira em experiências do autor. Em uma visita a uma maternidade, Aguinaldo ficou chocado com o número de adolescentes grávidas, o que o motivou a explorar a realidade de mulheres que enfrentam a maternidade precoce sem apoio familiar.

A história coloca em evidência a diferença social no Brasil, contrastando as vidas de Gerluce e as de Arminda (Grazi Massafera) e Ferette (Murilo Benício), personagens que se envolvem em crimes de falsificação de medicamentos. A novela se torna uma crítica ao abismo social, mostrando as dificuldades diárias de quem vive em comunidades carentes.

Gerluce trabalha como cuidadora da idosa Josefa (Arlete Salles) na mansão de Arminda. Durante seu trabalho, descobre um esquema ilegal que envolve remédios falsificados, colocando sua família e sua comunidade em risco. Essa revelação a leva a questionar até onde irá para proteger sua mãe e sua filha, transformando a trama em uma luta por justiça.

No contexto familiar, a relação entre as três gerações de mulheres busca mostrar a força e a resiliência dessas personagens. Cada uma enfrenta seus dilemas e busca, à sua maneira, um futuro melhor. O apoio feminino é um elemento central, pois é assim que as três Graças enfrentam suas dificuldades.

Além disso, o romance também faz parte da narrativa. Gerluce começa a nutrir um relacionamento com Paulinho Reitz (Romulo Estrela), um policial que se mostra parceiro e solidário. Ambos compartilham um forte senso de justiça, o que os une ainda mais.

As gravações da novela aconteceram em diversas regiões de São Paulo, incluindo Brasilândia, refletindo a diversidade da cidade. O diretor artístico Luiz Henrique Rios enfatiza a importância de retratar a vida real e as diferentes realidades que coexistem em uma grande metrópole.

"Três Graças" promete envolver o público ao explorar temas relevantes de forma dramatizada e acessível, buscando criar empatia e conexão com as experiências das protagonistas. A novela não apenas conta a luta de uma mulher, mas representa a luta de muitos brasileiros que, apesar das adversidades, continuam a lutar por um futuro melhor.