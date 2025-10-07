Porto Alegre homenageia Ziraldo e Erico Verissimo com literatura e música

Neste mês de outubro, Porto Alegre recebe uma série de eventos que conectam literatura, música e cinema, celebrando dois grandes nomes da cultura brasileira: o escritor Ziraldo e o autor gaúcho Erico Verissimo. As atividades são gratuitas e buscam envolver a comunidade nas artes.

Na quarta-feira, dia 8, às 15h30, o Teatro Renascença, localizado no bairro Menino Deus, será o cenário do Sarau Especial das Crianças. Neste evento, a banda Tum Toin Foin apresentará o espetáculo “Flicts”, que se inspira no famoso livro de Ziraldo, publicado em 1968. A proposta é aproximar as crianças da literatura por meio de uma experiência que mistura música e teatro. A concepção musical é de Arthur de Faria, que será narrador e pianista, acompanhado por diversos músicos, incluindo guitarristas, violinistas e percussionistas.

A história deste projeto começa em 1997, quando o diretor teatral Roberto Oliveira convidou Arthur de Faria para criar trilhas sonoras baseadas em “Flicts”. Esse trabalho resultou em um espetáculo de teatro de bonecos, além de um disco infantil com artistas locais. Em 2023, o festival Porto Alegre em Cena solicitou uma nova versão do espetáculo, que agora é apresentado pela Tum Toin Foin sob a direção de Áurea Baptista.

Ainda na mesma quarta-feira, às 19h, o Teatro Simões Lopes Neto, que faz parte do Complexo Theatro São Pedro, dará início ao Festival Legado – 120 Anos de Erico Verissimo, em homenagem ao famoso autor gaúcho. A abertura do festival contará com a exibição especial do filme “O Tempo e o Vento”, dirigido por Jayme Monjardim e baseado na obra de Verissimo. Antes da sessão, o público poderá participar de um bate-papo com o diretor, a roteirista Leticia Wierzchowski e o ator Thiago Lacerda, que falarão sobre o processo de adaptação do livro para o cinema.

Às 20h, será projetado o longa-metragem ao vivo, com a trilha sonora interpretada pela Orquestra Theatro São Pedro, sob a regência do maestro Evandro Matté. Essa trilha, criada por Alexandre Guerra, foi desenvolvida para complementar a narrativa do filme com uma experiência sinfônica.

O Festival Legado acontece até 21 de novembro e incluirá diversas apresentações, debates e outras atividades culturais em diferentes locais da cidade. A entrada será franca, e os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Theatro São Pedro. Além disso, no dia 21 de outubro, o filme “O Tempo e o Vento” será exibido na Cinemateca Paulo Amorim, ampliando o acesso à homenagem ao autor.