Angélica lança programa ao vivo no GNT com André Marques e Aline Wirley

A partir do dia 16 de outubro, às 22h30, o público poderá assistir ao novo programa “Angélica Ao Vivo” no GNT. A apresentadora Angélica retorna à telinha em um formato que promete destacar sua espontaneidade. A atração contará com conversas descontraídas, dinâmicas divertidas e a participação de convidados especiais.

Além da exibição na televisão, a atração também estará disponível no Globoplay para assinantes do plano premium. Angélica expressou sua empolgação ao falar sobre este novo desafio: “A experiência de voltar a fazer ao vivo é maravilhosa. É uma adrenalina diferente, algo que eu sentia falta. Já fiz outros programas ao vivo, mas tinham roteiros muito específicos. Neste, a fórmula é a espontaneidade e a liberdade na direção e no roteiro. Acredito que será um ao vivo diferente”, afirmou.

Cada episódio do programa reunirá quatro convidados que compartilharão histórias e reflexões sobre diversos temas, desde assuntos do cotidiano até cultura e nostalgia.

Para tornar o programa ainda mais leve e envolvente, Angélica contará com o auxílio de André Marques, seu amigo de longa data. Ele será responsável por preparar pratos e participar das conversas. André comentou sobre seu retorno à TV: “Fiquei muito feliz com o convite, porque sempre quis voltar para fazer algo que amo, como gastronomia. Além de estar com a Angélica, que é uma grande amiga. Cozinhar e interagir ao vivo será muito bacana”, disse.

A música também terá um papel importante na atração, com uma banda ao vivo liderada por Aline Wirley. Ela ressaltou sua felicidade em participar do projeto: “Estou muito animada. Estar com Angélica e André, que são profissionais incríveis, já promete uma vibe deliciosa. A ideia é criar um espaço entre amigos para celebrar, comer e cantar. Estou realizada de fazer parte disso nesse momento da minha carreira.”

O programa terá roteiro de Edu Araújo, Carlyle Jr. e Mariliz Pereira Jorge, com produção dos Estúdios Globo. A direção ficará a cargo de Daniela Gleiser, sob a supervisão de Monica Almeida.

Essa nova atração se alinha à proposta do GNT de investir em programas com um clima intimista, que misturam entretenimento, música, gastronomia e boas histórias em tempo real, criando uma experiência única para os telespectadores.