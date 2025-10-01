Notícias

Motociclista resgatado debaixo de ônibus em Campo Grande

Motociclista preso embaixo de ônibus após acidente em Campo Grande
Na manhã desta quarta-feira, 1º de outubro, um acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta ocorreu na Avenida Presidente Vargas, no bairro Santo Amaro, em Campo Grande. O incidente aconteceu por volta das 7h20, quando o ônibus tentava acessar a Rua Zakia Naras Siufi e atingiu o motociclista que estava trafegando pelo lado direito.

Imagens de câmeras de segurança de um comércio na região registraram o acidente. O ônibus, que estava transportando detentos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira e cujos passageiros vestiam uniformes de uma rede de supermercados, atingiu o motociclista, que acabou ficando preso embaixo do veículo. Após o impacto, a vítima conseguiu se sentar, mas estava visivelmente em estado de choque e relatou dificuldades de movimento nas pernas.

Uma testemunha que presenciou o resgate, uma jovem de 22 anos, comentou que quando chegou ao trabalho, o acidente havia acabado de acontecer. Ela afirmou que o motociclista, que se identificou como militar do Exército, informou que estava a caminho do trabalho, que fica nas proximidades do local do acidente. O resgate demorou mais de uma hora e foi realizado pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O motorista do ônibus disse à testemunha que o motociclista não percebeu a sinalização de conversão do veículo, que indicava a manobra que estava sendo realizada. Após o acidente, a Polícia Militar compareceu ao local para tomar as medidas necessárias e deu autorização para a remoção dos veículos envolvidos. A motocicleta da vítima ficou bastante danificada e foi deixada em uma esquina para que seus familiares pudessem buscá-la.

Atualmente, ainda não há informações oficiais sobre a condição de saúde do motociclista. Além disso, tentativas de contato com a Agepen, responsável pelo sistema penitenciário, e com a assessoria de imprensa do Exército para confirmar a identidade do motociclista ainda não tiveram retorno.

