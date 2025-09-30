HBO estreia série documental sobre escândalo das pílulas de farinha

A HBO lançou recentemente uma nova série documental chamada “Pílula de Farinha: O Escândalo que Gerou Vidas”, disponível no canal por assinatura e na plataforma HBO Max. A série é composta por três episódios, que serão lançados semanalmente, e aborda um dos casos mais impactantes da indústria farmacêutica no Brasil: a distribuição de anticoncepcionais ineficazes no final da década de 1990.

O Escândalo no Brasil

Em 1998, cerca de 600 mil comprimidos de placebo do anticoncepcional Microvlar foram distribuídos em farmácias de todo o país. Esse erro aconteceu durante a realização de testes de embalagem pelo laboratório Schering do Brasil, que enviou pílulas sem princípio ativo para o mercado. Esse incidente resultou em uma série de gestações inesperadas, trazendo estresse emocional e complicações para muitas famílias, além de ocasionar processos judiciais e uma profunda cobertura na mídia. Especialistas consideram esse um dos maiores escândalos da história farmacêutica brasileira.

Relatos das Vítimas

A série foca nas histórias de mulheres que foram diretamente afetadas por essa situação, como Paloma, Silvana, Meire, Maria Lúcia e Inês. Seus depoimentos evidenciam não só o impacto das gestações não planejadas, mas também a maneira como foram tratadas ao longo das investigações. O documentário ressalta a misoginia institucional presente na condução do caso, destacando tentativas de culpar as vítimas e os abusos e pressões que enfrentaram durante anos.

Estrutura e Narrativa

Além de revisitar a cobertura jornalística da época, a produção traz novas perspectivas sobre o desdobramento emocional, social e jurídico do caso, que teve repercussões que perduraram por décadas.

Resumo dos Episódios:

Episódio 1 (30 de setembro) : Introduz as mulheres que descobrem as gestações inesperadas, mesmo utilizando o anticoncepcional mais popular do Brasil, enquanto jornalistas investigam a venda dos lotes de placebo.

Episódio 2 (7 de outubro) : As investigações levantam questões sobre roubo, chantagem e conspiração, e as vítimas iniciam sua busca por reparação judicial.

Episódio 3 (14 de outubro): Um novo escândalo surge, aumentando a indignação, e as mulheres enfrentam a maternidade em meio à batalha legal contra o laboratório, um conflito que deixa marcas até hoje.

Informações sobre a Produção

“Pílula de Farinha: O Escândalo que Gerou Vidas” é uma coprodução entre a Farra e a Warner Bros. Discovery. A direção geral é de Cassia Dian, com Jana Medeiros na direção de conteúdo e Gui Vieira como produtor executivo. A supervisão do projeto é realizada por Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Verônica Villa, representantes da Warner Bros. Discovery.

A série promete trazer um olhar profundo e reflexivo sobre um capítulo doloroso da história recente do Brasil.