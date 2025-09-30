Globo escolhe Juan Julian como autor da novela das sete em 2026

A Globo está se preparando para um importante evento que simboliza a transição entre autores veteranos e novos talentos na teledramaturgia. Em outubro, a novela “Três Graças” começará a ser exibida, substituindo “Vale Tudo”. A estreia será marcada por um encontro especial durante o evento Upfront, onde as novidades da programação para o próximo ano serão apresentadas. Neste evento, o autor consagrado Aguinaldo Silva compartilhará o palco com o jovem novelista Juan Julian, que se destaca como o autor mais novo a escrever uma novela sozinho na emissora.

Esse gesto de compartilhar o espaço é considerado uma “passagem de bastão”, refletindo a estratégia da Globo de investir em diferentes gerações de autores como forma de manter a relevância e a força de suas novelas. Aguinaldo Silva, conhecido por obras clássicas como “Senhora do Destino” e “Tieta”, apresentará oficialmente Julian durante o evento, destacando a nova fase de sua carreira.

O primeiro encontro entre Aguinaldo e Julian ocorreu nos Estúdios Globo, onde estavam envolvidos em preparativos para a nova fase. Juan Julian, que tem apenas 28 anos, já possui uma trajetória diversificada. Ele foi roteirista da série “Reencarne”, protagonizada por Taís Araújo, e também participou da equipe do filme natalino “Ritmo de Natal” e da novela “Dona de Mim”.

Com a escolha de Julian como autor titular, o panorama das novelas das sete muda. Antes, havia expectativa de que Thelma Guedes assumisse esse espaço, mas agora a espera envolve outros criadores como Daniel Ortiz, que também aguardam sua vez.

Essa movimentação reflete uma tendência da Globo nos últimos anos: mesclar autores conhecidos com novas vozes criativas. A entrada de Juan Julian não só representa uma nova geração de escritores, mas também a intenção da emissora de diversificar suas produções e conectar-se com um público cada vez mais variado e plural.