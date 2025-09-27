Domingo espetacular apresenta quadro Eliminado com Gabily e bastidores de A Fazenda

Neste domingo, 28 de setembro, o programa exibido às 18h traz uma edição rica em conteúdo, com reportagens que abordam questões sociais relevantes e investigações impactantes. Apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, o programa promete envolver os telespectadores com histórias de superação e denúncias.

Superação de Sidney Bezerra, o Gordão da XJ

Um dos destaques da edição é Sidney Bezerra, mais conhecido como Gordão da XJ. Ele ganhou notoriedade nas redes sociais e, nos últimos dois anos, vem lutando contra a obesidade. Sidney, que pesava 350 kg, perdeu impressionantes 115 kg através de uma reeducação alimentar e treinos intensos. Agora, ele se prepara para realizar uma cirurgia bariátrica, que pode transformar ainda mais sua vida. A reportagem, conduzida pelo repórter Michael Keller, mostra as reações emocionadas de familiares e amigos ao vê-lo mudar e traz detalhes sobre sua preparação para a cirurgia.

Estreia do quadro "Eliminado – A Fazenda"

O reality show "A Fazenda" também marca presença no programa. A repórter Fabiana Oliveira estreia o quadro "Eliminado – A Fazenda", onde mostra os primeiros momentos dos participantes após deixarem o confinamento. Nesta semana, a convidada é a cantora Gabily, que foi a primeira eliminada da atual temporada. Ela compartilha suas experiências dentro do reality e fala sobre os desafios que enfrenta ao voltar à vida normal fora das câmeras.

Investigações sobre serial killer em Goiás

Outra reportagem de destaque aborda a investigação de um caso em Goiás, onde Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, é suspeito de ser um serial killer. Ele foi preso após o assassinato de uma jovem e agora é investigado por outros cinco crimes similares. A repórter Renata Loures traz detalhes sobre como o criminoso se disfarçava de gari para atacar suas vítimas e inclui um depoimento inédito de uma mulher que conseguiu escapar de um ataque.

Condições de brasileiros presos no Japão

Pela primeira vez, uma emissora brasileira entra em um presídio de segurança máxima no Japão, mostrando a realidade de brasileiros detidos por tráfico de drogas. A repórter Sílvia Kikuchi revela como vivem esses indivíduos, em um país conhecido pela severidade em seu sistema prisional. Além disso, o programa explora o trabalho de fiscalização em aeroportos e traz o relato de uma pessoa que viveu por anos realizando transporte internacional entre Brasil e Japão.

Produção de fuzis clandestinos no Brasil

Em uma investigação especial, Camila Busnello investiga o esquema de produção e distribuição de fuzis clandestinos no Brasil. A matéria traz à tona como essas armas acabam nas mãos de facções criminosas, as rotas utilizadas para sua circulação e os rastros deixados pelos envolvidos.

Turismo no sertão nordestino com "50 por 1"

Para encerrar a edição, Alvaro Garnero apresenta mais um episódio do quadro "50 por 1". O destino da vez é Carnaúba, um local no sertão nordestino que ainda é pouco explorado pelo turismo, mas que possui uma rica cultura, história e belezas naturais.

O programa busca oferecer uma visão abrangente e informativa sobre temas contemporâneos que impactam a sociedade brasileira.