Como assistir ao vivo às partidas de hoje (27/09/25)

Neste sábado, dia 27, vários campeonatos de futebol acontecem ao redor do mundo, com destaque para as competições nacionais e internacionais. Estão programados jogos do Campeonato Brasileiro nas séries A, B, C e D, assim como das ligas La Liga e Bundesliga. A seguir, você pode conferir a lista completa de partidas, incluindo os horários e onde assisti-las.
Jogos do Campeonato Brasileiro
Série B
- Ponte Preta x Náutico: 17h – Disponível em DAZN e SportyNet.
- Brusque x Guarani: 19h30 – Também transmitido por DAZN e SportyNet.
Série C
- Não foram listados jogos para a Série C neste sábado.
Série D – Final – Jogo de Ida
- Santa Cruz x Barra: 17h – Transmissão pelo Metrópoles.
Premier League (Inglaterra)
Os torcedores da Premier League podem se animar com os seguintes jogos:
- Brentford x Manchester United: 8h30 – Assistir na ESPN e Disney+.
- Chelsea x Brighton: 11h – Disponível em ESPN e Disney+.
- Crystal Palace x Liverpool: 11h – Transmissão na Disney+.
- Leeds x Bournemouth: 11h – Também na Disney+.
- Manchester City x Burnley: 11h – Assistir pela Xsports e Disney+.
- Nottingham Forest x Sunderland: 13h30 – Transmissão na ESPN e Disney+.
- Tottenham x Wolverhampton: 16h – Também disponível na ESPN.
La Liga (Espanha)
Os jogos da La Liga também prometem emoções:
- Getafe x Levante: 9h – Assistir na Disney+.
- Atlético Madrid x Real Madrid: 11h15 – Transmissão pela ESPN e Disney+.
- Mallorca x Alavés: 13h30 – Disponível na Disney+.
- Villarreal x Athletic Club: 16h – Assistir pela ESPN.
Os torcedores estão convidados a se acomodar e acompanhar todas as emoções do futebol neste sábado, através dos canais mencionados.