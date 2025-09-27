Como assistir ao vivo às partidas de hoje (27/09/25)

Neste sábado, dia 27, vários campeonatos de futebol acontecem ao redor do mundo, com destaque para as competições nacionais e internacionais. Estão programados jogos do Campeonato Brasileiro nas séries A, B, C e D, assim como das ligas La Liga e Bundesliga. A seguir, você pode conferir a lista completa de partidas, incluindo os horários e onde assisti-las.

Jogos do Campeonato Brasileiro

Série B

Ponte Preta x Náutico : 17h – Disponível em DAZN e SportyNet.

: 17h – Disponível em DAZN e SportyNet. Brusque x Guarani: 19h30 – Também transmitido por DAZN e SportyNet.

Série C

Não foram listados jogos para a Série C neste sábado.

Série D – Final – Jogo de Ida

Santa Cruz x Barra: 17h – Transmissão pelo Metrópoles.

Premier League (Inglaterra)

Os torcedores da Premier League podem se animar com os seguintes jogos:

Brentford x Manchester United : 8h30 – Assistir na ESPN e Disney+.

: 8h30 – Assistir na ESPN e Disney+. Chelsea x Brighton : 11h – Disponível em ESPN e Disney+.

: 11h – Disponível em ESPN e Disney+. Crystal Palace x Liverpool : 11h – Transmissão na Disney+.

: 11h – Transmissão na Disney+. Leeds x Bournemouth : 11h – Também na Disney+.

: 11h – Também na Disney+. Manchester City x Burnley : 11h – Assistir pela Xsports e Disney+.

: 11h – Assistir pela Xsports e Disney+. Nottingham Forest x Sunderland : 13h30 – Transmissão na ESPN e Disney+.

: 13h30 – Transmissão na ESPN e Disney+. Tottenham x Wolverhampton: 16h – Também disponível na ESPN.

La Liga (Espanha)

Os jogos da La Liga também prometem emoções:

Getafe x Levante : 9h – Assistir na Disney+.

: 9h – Assistir na Disney+. Atlético Madrid x Real Madrid : 11h15 – Transmissão pela ESPN e Disney+.

: 11h15 – Transmissão pela ESPN e Disney+. Mallorca x Alavés : 13h30 – Disponível na Disney+.

: 13h30 – Disponível na Disney+. Villarreal x Athletic Club: 16h – Assistir pela ESPN.

Os torcedores estão convidados a se acomodar e acompanhar todas as emoções do futebol neste sábado, através dos canais mencionados.