Como assistir ao vivo às partidas de hoje (27/09/25)

Técnico Pep Guardiola, do Manchester City, em entrevista coletiva. (Foto: Divulgação/ Manchester City)
Neste sábado, dia 27, vários campeonatos de futebol acontecem ao redor do mundo, com destaque para as competições nacionais e internacionais. Estão programados jogos do Campeonato Brasileiro nas séries A, B, C e D, assim como das ligas La Liga e Bundesliga. A seguir, você pode conferir a lista completa de partidas, incluindo os horários e onde assisti-las.

Jogos do Campeonato Brasileiro

Série B

  • Ponte Preta x Náutico: 17h – Disponível em DAZN e SportyNet.
  • Brusque x Guarani: 19h30 – Também transmitido por DAZN e SportyNet.

Série C

  • Não foram listados jogos para a Série C neste sábado.

Série D – Final – Jogo de Ida

  • Santa Cruz x Barra: 17h – Transmissão pelo Metrópoles.

Premier League (Inglaterra)

Os torcedores da Premier League podem se animar com os seguintes jogos:

  • Brentford x Manchester United: 8h30 – Assistir na ESPN e Disney+.
  • Chelsea x Brighton: 11h – Disponível em ESPN e Disney+.
  • Crystal Palace x Liverpool: 11h – Transmissão na Disney+.
  • Leeds x Bournemouth: 11h – Também na Disney+.
  • Manchester City x Burnley: 11h – Assistir pela Xsports e Disney+.
  • Nottingham Forest x Sunderland: 13h30 – Transmissão na ESPN e Disney+.
  • Tottenham x Wolverhampton: 16h – Também disponível na ESPN.

La Liga (Espanha)

Os jogos da La Liga também prometem emoções:

  • Getafe x Levante: 9h – Assistir na Disney+.
  • Atlético Madrid x Real Madrid: 11h15 – Transmissão pela ESPN e Disney+.
  • Mallorca x Alavés: 13h30 – Disponível na Disney+.
  • Villarreal x Athletic Club: 16h – Assistir pela ESPN.

Os torcedores estão convidados a se acomodar e acompanhar todas as emoções do futebol neste sábado, através dos canais mencionados.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

