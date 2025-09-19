Toyota GR Corolla 2026 estreará buscando competir com Golf GTI

O Toyota GR Corolla está passando por uma baita atualização no Japão, e a expectativa está lá em cima. As concessionárias já estão aceitando pedidos, e as vendas oficiais começam em 3 de novembro. Essa é a nova linha 2026 do hatch esportivo, que promete muita emoção e compete de igual para igual com os gigantes como o Honda Civic Type R e o Volkswagen Golf GTI.

Apesar de manter seu poderoso motor 1.6 turbo de três cilindros, que entrega 300 cv e 40,8 kgfm de torque, a Toyota não ficou parada. Usou toda a experiência adquirida nas pistas para tornar o carro ainda mais divertido de dirigir. E claro, a tração integral continua, com opções de câmbio manual de seis marchas ou automático de oito, para quem prefere mais conforto no trânsito.

Uma das grandes novidades é que a carroceria do GR Corolla recebeu 13,9 metros extras de adesivo estrutural, totalizando 32,7 metros. Isso significa mais rigidez sem aumentar o peso, ideal para enfrentar curvas fechadas e frenagens de tirar o fôlego. Quem já trouxe suas emoções para a pista sabe como essas melhorias fazem a diferença.

No sistema de admissão, um novo duto de ar frio foi adicionado. Graças a isso, a potência se mantém estável mesmo nas situações mais exigentes e em altas temperaturas. Essa tecnologia vem da experiência em competições como a Super Taikyu, lá no Japão. Se você já enfrentou um dia quente no volante, entende a importância de ter um motor que respira bem.

A Toyota também pensou no conforto para o dia a dia. O sistema de som JBL Premium agora conta com um subwoofer no porta-malas e aprimorou o Controle Ativo de Ruído. Isso ajuda a eliminar os sons indesejados do motor e ainda proporciona uma simulação de ronco esportivo que deixa a experiência de dirigir ainda mais envolvente.

No Japão, os preços começam em torno de US$ 38.770 (cerca de R$ 205 mil) para a versão manual e US$ 40.815 (R$ 216 mil) com câmbio automático. E a boa notícia para os fãs brasileiros é que, até agora, a Toyota não planeja aumentar os preços quando o modelo chegar por aqui em 2026.

Antigamente, os interessados em um GR Corolla precisavam entrar em sorteios, mas agora a situação melhorou. Qualquer cliente pode fazer o pedido diretamente na concessionária, facilitando o acesso a esse esportivo.

E se você já é dono de um modelo 2023, temos outra notícia boa: a Toyota vai oferecer uma atualização de software que aumentará o torque de 37,8 kgfm para 40,8 kgfm. Além disso, novos modos de distribuição de tração estarão disponíveis, deixando o carro ainda mais ajustável para diferentes situações.

Akio Toyoda, o grande chefe da Toyota Gazoo Racing, acredita que o GR Corolla é o resultado da filosofia de usar o automobilismo como um laboratório. Isso se traduz em carros cada vez melhores. O hatch esportivo segue evoluindo, buscando sempre aquele equilíbrio perfeito entre performance nas pistas e o prazer de dirigir no dia a dia. E quem não quer isso, não é mesmo?