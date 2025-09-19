Ram Dakota é vista em testes na Argentina

O mercado de picapes médias vive um momento emocionante, recheado de novidades. Nos últimos anos, os modelos chineses chegaram para disputar com ícones já consagrados, e a Fiat, famosa por suas picapes compactas, resolveu investir no segmento com a Titano. Mas ela não vai estar sozinha nessa empreitada dentro do grupo Stellantis.

A empresa já está trabalhando em mais um modelo de picape média, que deve chegar até 2026. Essa nova caminhonete vai ficar posicionada acima da Titano e promete concorrer diretamente com as pesos pesados do mercado, como a Ford Ranger e a Toyota Hilux. Estamos falando da versão de produção do conceito Ram Dakota, cuja aparição nas ruas foi flagrada nas redes sociais, trazendo um visual que mantém a essência do protótipo apresentado em agosto.

Maior refinamento que a Titano

A Dakota vai resgatar um nome com peso no mundo das picapes, especialmente para a Dodge e a Ram. Essa picape vem do Projeto KP1, que já resultou na Titano e na Peugeot Landtrek. A base dela é derivada da Changan Hunter e contará com um motor 2.2 turbodiesel, entregando ótimos 200 cv e 45,9 kgfm de torque. O que ajuda muito na hora de encarar um carregamento pesado ou aquela estrada de terra que a gente adora explorar. E atenção para o câmbio automatizado de 8 marchas e tração 4×4 com modo automático, recursos que são verdadeiros aliados em aventuras fora de estrada.

A proposta é dar um passo à frente em relação à Titano, trazendo não apenas o desempenho mas também um interior muito mais caprichado. Imagine um espaço bem equipado, com telas grandes e um acabamento que lembra as caminhonetes americanas da marca. É isso que a Dakota promete!

Conceito já adiantou exterior

No dia 13 de agosto, a Ram mostrou oficialmente como a Dakota vai ficar, quebrando o gelo com seu design robusto que se alinha ao restante da linha da marca. A nova picape vai ser produzida em Córdoba, Argentina, na mesma fábrica onde a Titano é montada. Provavelmente muitos motoristas vão reconhecer as influências da Changan Hunter, mas a Dakota vai ter uma frente única, uma caçamba com tampa aprimorada e faróis totalmente em LED — um toque moderno que faz toda a diferença no visual.

O conceito que foi apresentado já trouxe detalhes que devem estar na versão final, como a grade com o nome Ram ao centro, faróis com uma assinatura luminosa marcante e um capô com entradas de ar. Na traseira, lanternas em LED com um design modernizado e destaque para o nome Ram, tudo isso complementado por um esportivo santantônio — mas itens como a suspensão elevada e guincho, que lembram um carro de trilha, devem ser deixados de fora da versão de produção.

Com a produção começando em dezembro e a expectativa de chegada ao Brasil em 2026, a Dakota chega para aquecer ainda mais a competição das picapes médias. Para muitos, isso representa uma nova alternativa no mercado e uma chance de ter um modelo que atende tanto as necessidades de trabalho quanto o desejo por uma boa aventura.