Toyota oferece Hilux SR para CNPJ com desconto de R$ 55 mil

A Toyota Hilux SR continua firmando sua posição como a versão mais completa no catálogo para empresas e produtores rurais. Em setembro, a galera que está pensando em adquirir uma pode fazer isso através das vendas diretas. Essa versão não é só bonita, mas também tem uma transmissão automática e uma capacidade de carga de 1 tonelada, perfeita para quem precisa de robustez no dia a dia. E o melhor: os preços permaneceram os mesmos de agosto, o que é uma boa notícia!

Se você está na dúvida sobre como funciona o processo de compra, dá uma passada nas concessionárias. Eles têm todas as informações sobre a documentação necessária, prazos de entrega, faturamento e até opções de financiamento específicas para empresas. E olha só: em setembro, a Toyota está oferecendo um descontão de até R$ 55.096 para as compras feitas com CNPJ.

Agora, falando de preço, a versão SR CD 2.8 4×4 AT está com um valor sugerido de R$ 306.090,00, mas se você for uma pessoa jurídica, esse número cai para R$ 250.993,80. Isso significa uma economia significativa, não é? 😉 Vale lembrar que os valores podem variar dependendo da região, da cor escolhida e dos opcionais.

Se a gente olhar para os números de vendas, a Hilux segue arrasando. Entre janeiro e agosto de 2025, foram 32.093 unidades emplacadas, garantindo o topo da lista entre as picapes médias. Na cola dela estão a Ford Ranger, com 21.708 vendas, e a Chevrolet S10, que comercializou 18.772. Parece que a Hilux está mais forte do que nunca no mercado!

Vamos dar uma olhada sob o capô? A Hilux SR vem equipada com um motor 2.8 turbodiesel, entregando 204 cv de potência e um torque de 50,9 kgfm. E o bom é que ela tem uma transmissão automática de seis marchas, tornando a condução muito mais suave. Em novembro de 2024, foi feita uma atualização no motor para atender às novas normas de emissão, então a máquina está afinadinha.

E quando se fala em equipamentos, a Hilux SR não decepciona. Ela traz 7 airbags, uma central multimídia de 9 polegadas que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Ah, e para o conforto, tem ar-condicionado digital de duas zonas, faróis de neblina em LED, rodas de liga leve de 17”, câmera de ré e um volante multifuncional. Para quem já pegou estrada com calor, sabe como é crucial um ar-condicionado potente!

Visualmente, a Hilux tem um design que chama atenção. As maçanetas se destacam na cor da carroceria, enquanto as internas são cromadas. Para completar, os estribos laterais são pretos, dando um toque de robustez que combina muito bem com esse tipo de carro.

E se você está pensando em um investimento em uma picape que não vai te deixar na mão, essa continuação da Hilux no mercado é uma prova de que ela ainda tem muito a oferecer. Essa tradição de qualidade e confiança só reforça o porquê de tanta gente ser fã dela!