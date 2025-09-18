Semana Nacional do Trânsito inicia nesta quinta-feira (18)

O trânsito brasileiro está passando por uma verdadeira revolução. Com uma infinidade de veículos nas ruas, a maneira como nos deslocamos impacta muito mais do que pensamos — envolve vidas, saúde e nosso bem-estar. Recentemente, tivemos a Semana Nacional da Mobilidade Urbana e a Semana Nacional de Trânsito, momentos que nos convidam a parar e refletir sobre a segurança e a sustentabilidade em nossas rotinas. E, se você ainda não sabia, semáforos ganharam uma nova cor: a branca! Essa mudança promete trazer um toque diferente na nossa experiência ao volante.

A Semana Nacional de Trânsito 2025 começou com tudo no dia 17 de setembro, trazendo o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”. Essa campanha é um lembrete de que cada escolha que fazemos no trânsito tem o potencial de salvar vidas — seja no caminho para o trabalho, para a escola ou até na ida ao médico. E quem já ficou preso no trânsito, sabe o quão importante é sermos, ao mesmo tempo, cautelosos e rápidos em algumas situações.

Sabia que, de acordo com dados do Renaest, já temos mais de 127 milhões de veículos circulando pelo Brasil? Isso é um mar de carros! E só neste ano, registramos mais de 453 mil acidentes, resultando em cerca de 7,5 mil mortes. Isso significa que, por trás de cada número, existem histórias de trabalhadores, mães, jovens e famílias que foram profundamente afetadas.

O secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, nos lembra que a segurança nas ruas depende de decisões conscientes. Ele destaca a importância de integrar educação, fiscalização e uma infraestrutura adequada para proteger pedestres, ciclistas e, claro, os motociclistas. Quem já pedalou pela cidade sabe como é preciso ter atenção redobrada.

Durante essa semana, a programação conta com debates super interessantes com especialistas de lugares como Japão e Tailândia. Esses países compartilharão suas experiências sobre segurança no uso de motocicletas, que representam nada menos que 40% das vítimas de acidentes no Brasil. Também teremos atividades educativas e interativas em Brasília, junto com o Detran-DF e a Abraciclo.

Às vezes, pequenas intervenções fazem toda a diferença. Uma simples mudança no trânsito, como a instalação de redutores de velocidade ou travessias bem sinalizadas, podem aumentar a segurança de crianças e idosos. A campanha nos chama a repensar limites de velocidade e a criar soluções urbanas que coloquem as pessoas em primeiro lugar. Já imaginou como seria menos estressante dirigir em uma cidade mais segura?

Outro destaque será o Dia Mundial Sem Carro, no dia 22 de setembro. A ideia é incentivar alternativas como transporte público, caminhadas e bicicletas. Além de aliviar o tráfego, é uma ótima oportunidade para adotar hábitos mais saudáveis e sustentáveis.

A Semana Nacional de Trânsito se estende até o dia 25 de setembro, com ações por todo o Brasil. Serão envolvidas escolas, órgãos de trânsito e até empresas do setor produtivo. Afinal, todo mundo tem um papel na segurança do trânsito. Desacelerar não só ajuda no fluxo, mas pode muito bem salvar vidas. E isso é algo que todos nós podemos praticar, cada vez que pegamos a estrada.