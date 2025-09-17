Três gerações e a trajetória da maternidade precoce

A Globo deu início às gravações da nova novela das 21h, intitulada Três Graças. A obra é escrita por Aguinaldo Silva, em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva, sob a direção de Luiz Henrique Rios. As primeiras cenas estão sendo filmadas em São Paulo, que será o cenário central da história.

A trama gira em torno de três mulheres da mesma família, todas chamadas Maria das Graças, que enfrentam o desafio de engravidar na adolescência. As personagens são interpretadas por Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral, representando uma mãe, uma filha e uma neta que vivenciam dilemas sociais, afetivos e morais.

As protagonistas: força e vulnerabilidade

Lígia, a matriarca, é vivida por Dira Paes e retratada como uma mulher doce e forte, que criou a filha sozinha após ser deixada por Joaquim, interpretado por Marcos Palmeira. A história de Lígia fundamenta a trajetória de Gerluce, papel de Sophie Charlotte, que também engravida na juventude devido a um relacionamento problemático com Jorginho Ninja, interpretado por Juliano Cazarré, um ex-líder de facção em uma comunidade fictícia.

Gerluce é mãe de Joélly, interpretada por Alana Cabral, que também enfrenta uma gravidez precoce. A relação com Raul, vivido por Paulo Mendes, complica ainda mais a situação, já que ele é o filho de Arminda, interpretada por Grazi Massafera, que exerce uma forte influência na vida da família.

Dira Paes destaca a importância da narrativa, enfatizando que a novela explora a relação entre mulheres de diferentes gerações que enfrentam ciclos de vida semelhantes e como uma nova geração pode quebrar esses padrões.

Joélly: a nova geração

Joélly é descrita como sagaz, independente e sonhadora, lidando sozinha com os dilemas da gravidez. Alana Cabral comenta que, por ter sido criada em um ambiente repleto de mulheres fortes, Joélly desenvolve uma autonomia que a leva a tomar decisões sozinha, embora também tenha um lado sonhador que acredita no amor.

A jovem conta com o apoio de sua melhor amiga Kellen, interpretada por Luiza Rosa, que a ajuda a enfrentar os desafios da maternidade.

Dilemas e conflitos sociais

Gerluce descobre que sua patroa, Arminda, e o amante Santiago Ferette, interpretado por Murilo Benício, estão envolvidos em um esquema de fraudes em medicamentos. Os remédios, adulterados, comprometem a saúde de sua mãe, Lígia, e representam uma ameaça à vida de muitos moradores da comunidade.

Junto com sua amiga Viviane, uma farmacêutica responsável pela distribuição dos medicamentos, Gerluce precisa decidir até onde irá para denunciar essas injustiças que afetam a sua família e a comunidade.

Amor e resistência

Gerluce é retratada como uma mulher batalhadora que divide seu tempo entre cuidar da filha e da mãe adoentada, além de trabalhar como empregada doméstica. Sua rotina inclui longos trajetos de ônibus, onde conhece Gilmar, um motorista com quem flerta. Essa vida simples a leva a encontrar o amor em Paulinho Reitz, um policial da região, mas essa nova relação enfrentará desafios, especialmente em meio à violência e corrupção.

Expectativa de estreia

A novela Três Graças está prevista para estrear em outubro e promete mesclar melodrama com crítica social, abordando questões como gravidez na adolescência, desigualdade social e a força feminina na estrutura familiar brasileira. A produção é de responsabilidade de Gustavo Rebelo e Silvana Feu, com direção de gênero de José Luiz Villamarim, reforçando o foco da emissora em histórias de relevância social no horário nobre.