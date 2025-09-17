Alexandre Curi confirma pré-candidatura ao governo em 2026

Paraná se prepara para as eleições de 2024

O clima político no estado do Paraná começa a se intensificar com a aproximação das eleições do próximo ano. Em uma recente entrevista à rádio Banda B, Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná e membro do partido PSD, anunciou que é pré-candidato ao Governo do Estado. Ele se posicionou de maneira clara, afirmando que não se esquivará do assunto, ao contrário de muitos políticos que costumam dizer que ainda é cedo para discutir candidaturas.

Curi expressou sua vontade de concorrer, revelando que está se preparando para essa jornada. Para isso, ele tem percorrido diversas regiões do Paraná para conhecer diferentes projetos e fortalecer sua base política. O deputado enfatizou também seu desejo de dar continuidade ao governo de Ratinho Jr., afirmando que uma possível mudança na liderança do estado poderia acarretar riscos indesejáveis.

Em suas palavras, Curi alertou sobre as consequências de um novo governo que pudesse desfazer programas positivos já em andamento: "Seria muito ruim para o Paraná alguém que assuma o governo do estado e desfaça bons programas que estão acontecendo. Seria muito ruim estancar esse ciclo de crescimento."

Nos bastidores da política, a declaração de Curi reforça a concorrência interna do PSD pela sucessão de Ratinho Jr. O cenário eleitoral promete disputas acirradas até que o partido tome uma decisão oficial sobre seu candidato.

Em meio a esse movimento, o político busca se firmar como uma opção viável para a disputa, enquanto o estado se prepara para os próximos desafios eleitorais.