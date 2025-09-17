Volkswagen Tera lidera vendas entre SUVs, seguido do T-Cross

Desde que a Volkswagen aumentou a produção para atender a demanda do Polo e do Tera, o SUV compacto começou a bombar nas vendas. No início, o avanço foi mais devagar porque o Polo tinha prioridade na linha de montagem, especialmente por causa do programa do governo, o Carro Sustentável. Mas, a partir de agora, quem está ligado nas novidades do mundo automotivo já sabe que o Tera tá no topo da lista.

Em agosto, o CEO da Volkswagen no Brasil, Ciro Possobom, jogou luz na situação e disse que tudo deve melhorar em breve. Ele comentou que a expectativa é operar no limite da capacidade de produção em setembro, com um aumento considerável nas vendas. E olha, a procura pelo Tera tá alta, com a meta de entregar todos os pedidos o mais rápido possível. Para quem já comprou um carro, sabe como isso é crucial.

### Vendas e Crescimento

Os números mostram que o Tera já está registrando um volume de vendas diário bem animador. Se continuar nesse ritmo, é bem possível que o SUV compacto ultrapasse o Toyota Corolla Cross ainda em setembro. Quem não ama um bom desafio?

O impacto da chegada do Tera foi mais notável para seu “irmão maior”, o T-Cross. O T-Cross, que anteriormente dominava as vendas, caiu para a quarta posição no segmento. Surpreendente, né? Muita gente apostava que o Polo seria o mais impactado, mas parece que as coisas não ocorreram como esperado.

De acordo com a Fenabrave, até 16 de setembro, o Volkswagen Tera vendeu 3.192 unidades — isso representa um aumento de 34% em relação a agosto! No total de 2025, são 13.343 emplacamentos. Olha que avanço!

### Comparações e Números

Com isso, o Tera ultrapassou o Hyundai Creta, que agora é o terceiro SUV mais vendido, e o Volkswagen T-Cross, que ocupa a quarta posição. O líder? O Toyota Corolla Cross, com 3.752 unidades emplacadas em setembro. Quem diria que a briga seria tão acirrada?

Sob o capô, o Volkswagen Tera traz duas opções de motorização. A versão de entrada, MPI MT, tem motor 1.0 aspirado com até 84 cv e câmbio manual de cinco marchas — ideal para quem busca economia, como quem tem frota de carros. Além disso, a versão TSI MT é equipada com motor 1.0 turbo de 116 cv e más opções de acabamento. Para quem curte aceleração, essa versão vai de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos com câmbio manual e 11,7 segundos na versão automática. Se você já pegou trânsito pesado, sabe que um câmbio esperto faz toda a diferença.

### Design e Conforto

A plataforma MQB-A0, a mesma usada no Polo e no Nivus, sustenta o Tera. Com 4.151 mm de comprimento e 2.566 mm de entre-eixos, ele oferece um pouco menos de espaço no banco atrás em comparação a SUVs maiores. Para quem se preocupa com espaço, essa pode ser uma observação importante.

Com uma largura de 1.777 mm e altura de 1.504 mm, o design reforça o estilo de um SUV urbano, bem adequado para a cidade. O porta-malas tem capacidade para 350 litros, que é menor que o do Renault Kardian (410 litros) e do Fiat Pulse (370 litros), mas ainda assim, é espaço suficiente para a proposta do modelo.

E se você está pensando em adquirir um Tera, saiba que o modelo de 2026 chegou ao mercado com quatro versões. O preço do Tera MPI, que é a versão de entrada, começa em R$ 105.890. Já a opção TSI MT parte de R$ 118.890. Para quem busca mais conforto e equipamentos, o Tera Comfort sai por R$ 128.890, enquanto a versão topo de linha, Tera High, custa R$ 141.890. Se você gosta de estar bem informado e preparado para a próxima compra, essas informações são valiosas!