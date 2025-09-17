Citroën Basalt oferece assistente Cara com tecnologia ChatGPT

A Citroën está dando um passo à frente na sua linha de SUVs com a chegada do Basalt X, um modelo que promete encantar os apaixonados por carros. Ele foi pensado com um design elegante, interiores que gritam premium e uma pegada de tecnologia conectada que deixa a condução muito mais prazerosa. O Basalt X combina conforto, inovação e praticidade, buscando oferecer uma mobilidade mais humana que atenda tanto o mercado indiano quanto os clientes ao redor do mundo.

Uma das grandes novidades que vem com este SUV é o CARA, o primeiro assistente inteligente para carros da Índia. Ele é capaz de entender 52 idiomas e responde a comandos de forma bem natural, além de monitorar funções essenciais do veículo, como a pressão dos pneus e a quantidade de combustível. Para quem gosta de música durante a viagem, ele ainda oferece streaming em tempo real e fica de olho em alertas de segurança, integrando o motorista à tecnologia de maneira super intuitiva.

Vamos falar sobre o interior? O Basalt X recebeu várias atualizações, incluindo mais couro, superfícies macias e uma paleta de cores sofisticadas, como caramelo e branco. O painel digital de 17,7 cm e a central multimídia de 26 cm trazem toda a modernidade para a cabine. E não podemos esquecer da câmera de 360°, do ar-condicionado automático com saídas para o banco de trás e dos bancos ventilados com vários níveis de ajuste. Um verdadeiro conforto diário!

Examinando o lado de fora, o Basalt X mantém a sua postura robusta de SUV cupê, com linhas que se destacam. A grade em Preto Piano e os faróis Full LED impressionam, enquanto a altura do solo de 180 mm e os ângulos de entrada e saída garantem que você possa encarar terrenos irregulares com elegância urbana. Para quem pega estradas complicadas, essas características são essenciais.

Quando o assunto é segurança, o Basalt X não deixa a desejar. Ele é construído com 85% de aço de alta resistência, possui seis airbags, controles eletrônicos de estabilidade e até um sistema para monitorar a pressão dos pneus. O CARA complementa tudo isso com um modo SOS ativado por voz, que pode ser um verdadeiro salvador em caso de acidentes.

Sob o capô, as opções de motores para o mercado indiano incluem os PureTech 1.2, tanto aspirado quanto turbo. No Brasil, a Citroën vai manter uma linha de motores compartilhada com a Fiat, como o 1.0 Firefly e o 1.0 GSE T200 nas versões mais completas. Prometem ser opções que oferecem eficiência e versatilidade, ideais para o dia a dia dos motoristas brasileiros.

De acordo com os executivos da Stellantis Índia, o lançamento do Basalt X é mais que um novo modelo; é uma afirmação da estratégia "Citroën 2.0 – Shift Into the New", que destaca a Índia como um centro de inovação tecnológica. O foco está em unir conforto, tecnologia avançada e preços acessíveis, trazendo uma experiência premium cada vez mais próxima do consumidor.

A linha Basalt X, junto com o CARA, chega às concessionárias na Índia em meados de setembro. Com test drives disponíveis e entregas programadas para a época das festividades, a Citroën reafirma seu compromisso com um design inspirador e uma mobilidade inteligente. É a tradição de conforto da marca fazendo parte do nosso dia a dia sobre rodas!