Honda apresenta moto elétrica com autonomia de 130 km

A Honda está se lançando de vez no universo das motocicletas elétricas com a chegada da WN7, uma máquina que promete agitar o setor. Essa novidade não é só mais uma moto; ela simboliza um novo capítulo para a marca, que almeja se tornar neutra em carbono até 2050 e eletrificar toda a sua linha de duas rodas na década de 2040.

A WN7 é a versão de produção do fascinante conceito EV Fun, que fez sua estreia no Salão de Milão (EICMA) em 2024. A moto é uma naked, ou seja, uma moto esportiva sem aquelas carenagens que muitas vezes escondem o verdadeiro charme da máquina. O foco aqui é na emoção e no desempenho que a pilotagem pode oferecer, similar à experiência das motos a combustão.

Essa elétrica será inicialmente lançada na Europa, com produção começando em 2025 e as primeiras entregas chegando em 2026. O objetivo é criar uma linha de motos elétricas que não só ofereça estilo e desempenho, mas também respeite o meio ambiente em diversos mercados ao redor do mundo.

Com uma bateria de íons de lítio, a WN7 garante mais de 130 km de autonomia por carga. Se você já passou um perrengue esperando o carro carregar, vai adorar saber que essa moto usa o padrão CCS2 para recarga rápida, permitindo que você recarregue de 20% a 80% em apenas 30 minutos. O carregamento completo em casa, por sua vez, é uma tranquilidade que não toma mais que três horas.

O desempenho, por sinal, é de tirar o chapéu. A WN7 entrega potência equivalente a motos de 600 cm³, enquanto seu torque chega perto de uma de 1.000 cm³. A transmissão é por correia, com motor em posição central, o que proporciona uma pilotagem mais ágil e silenciosa — perfeita para aqueles dias de cidade onde queremos ser discretos, mas ainda assim sentimos a adrenalina.

O painel TFT de 5 polegadas vem com o sistema Honda RoadSync, uma mão na roda para quem não vive sem tecnologia. Você pode conectar o smartphone para navegação, chamadas e até controlar a música. O design é compacto e futurista, unindo o que há de moderno com a tradição da marca.

O nome WN7 traz uma história legal: “Be the Wind” (W), a categoria Naked (N) e a classe de desempenho 7, que busca oferecer a mesma sensação de pilotar uma naked esportiva. A Honda já tem planos grandes, expandindo sua linha elétrica com modelos urbanos e de alto desempenho.

Para o Brasil, a expectativa é que a WN7 chegue em 2025. Embora modelos como a Activa e a QC1 estejam restritos à Índia, a chegada dessa esportiva promete ser uma grande aposta da Honda por inovação e sustentabilidade também aqui nas nossas ruas.