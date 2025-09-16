Fiat Strada atinge 2,5 milhões de unidades produzidas no Brasil

A Fiat Strada acaba de alcançar uma marca impressionante: 2,5 milhões de unidades produzidas no Brasil. Desde que chegou para substituir a famosa Fiorino, essa picape se consolidou como um verdadeiro ícone de versatilidade e robustez, conquistando a preferência dos motoristas brasileiros e se mantendo no topo das vendas por quatro anos seguidos.

Produzida no Polo Automotivo Stellantis em Betim, Minas Gerais, conhecido por sua tecnologia e inovação, a Strada não para de impressionar. Com mais de 700 mil unidades da geração atual já vendidas desde seu lançamento em 2020, a demanda continua alta — só em 2025, foram 87.431 unidades vendidas até agosto. Quem já dirigiu a Strada sabe o quanto ela é útil no dia a dia, ideal para quem precisa de um carro que aguente o tranco.

Desde sua estreia em 1998, a Strada trouxe inovações que foram mudando a cara da picape. Em 1999, chegou a cabine estendida; em 2009, foi a vez da cabine dupla, e em 2013, uma terceira porta, o que facilitou a vida de quem precisa de mais espaço. A renovação em 2020 trouxe um design mais moderno, oferecendo conforto, tecnologia e segurança que fazem toda a diferença na rotina.

Emanuele Cappellano, o presida da Stellantis América do Sul, não esconde o orgulho com o sucesso da Strada. Para ele, esse modelo reflete a confiança dos brasileiros e a habilidade da empresa em criar veículos que realmente atendem às necessidades do nosso povo.

Mas não pense que o Polo de Betim é só um lar da Strada. Ele é capaz de produzir 650 mil veículos por ano e abriga outros modelos como o Argo, Mobi, Pulse e Fastback. São mais de 3 mil profissionais envolvidos, trabalhando em laboratórios e centros de desenvolvimento. É um verdadeiro coração pulsante da indústria automobilística!

Falando das versões, a linha 2026 da Strada vem com sete opções, com preços que vão de R$ 111.990 até R$ 146.990. As versões de entrada vêm equipadas com um motor 1.3 Firefly que entrega até 107 cv, enquanto as versões topo de linha, como a Ultra e Ranch, trazem um motor 1.0 turbo de 130 cv com um câmbio CVT de sete marchas simuladas. Isso é pura emoção na hora de acelerar!

Em termos de design, a Strada não decepciona. A nova frente, inspirada na Fiat Toro, tem um ar futurista com uma grade em padrão colmeia e faróis em LED a partir da versão Volcano. É aquele tipo de visual que impressiona no primeiro olhar.

Na prática, a picape é uma máquina. Habilita-se a carregar até 720 kg na caçamba com cabine simples e 650 kg com cabine dupla. Por dentro, o central multimídia de 7 polegadas a partir de R$ 129.990 e os acabamentos que variam entre cromado e escurecido mostram que a Strada consegue unir praticidade, tecnologia e conforto para agradar a diferentes perfis de motoristas. É um carro que sabe muito bem onde está a sua força.