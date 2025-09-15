Volkswagen Virtus Highline PcD com redução de R$ 28.350

O Volkswagen Virtus Highline está com condições especiais para quem busca um carro 0 km e se enquadra no perfil de vendas diretas. Isso significa que o público PcD pode aproveitar isenção de impostos, uma oportunidade incrível para adquirir um sedan que tem tudo para agradar. Recentemente, o preço do modelo subiu R$ 1.500 para o público geral, mas isso não impede que os beneficiários ainda tenham um descontão.

Essa versão Highline é a intermediária da linha, oferecendo bons recursos, e fica atrás apenas da versão esportiva Exclusive. Para se ter uma ideia, a configuração Highline 200 TSI AT sai por R$ 156.990 nas lojas, mas para quem é PcD, o preço cai para R$ 128.639,93. Isso representa um desconto de R$ 28.350,07! Lembre-se, os valores podem variar dependendo da região, da cor escolhida e dos opcionais. Uma dica é sempre consultar com a concessionária.

Entre janeiro e agosto de 2025, o Volkswagen Virtus fez bonito, com 24.682 emplacamentos, garantindo a segunda posição no ranking de sedans. O grande campeão até agora é o Chevrolet Onix Plus, que alcançou 29.300 unidades vendidas. Então, se você curte um sedan espaçoso, pode ficar tranquilo sabendo que o Virtus está no páreo.

Falando em espaço, o Virtus 2026 tem um entre-eixos de 2,65 metros, o maior da categoria! Ele perde apenas para o Toyota Corolla, que fica apenas 5 cm à frente. No total, o Virtus tem 4,56 m de comprimento, 1,75 m de largura e 1,49 m de altura. O porta-malas é super prático, com capacidade de 521 litros, ideal para quem precisa de um bom espaço no dia a dia, especialmente viajando ou fazendo compras.

Em relação à motorização, o Volkswagen Virtus Highline vem com o motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que gera até 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. A transmissão automática de seis marchas dá uma boa arrancada e conforto na hora de dirigir, principalmente em trechos urbanos.

A segurança também não fica de fora. O Virtus Highline é equipado com 6 airbags, incluindo os frontais, laterais e os de cortina, que são um belo extra para quem se preocupa com a proteção. Além disso, conta com ar-condicionado digital “Climatronic”, câmera traseira, um painel de instrumentos digital de 10,25″, rodas de liga leve de 17″ e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. E não dá pra esquecer do sistema multimídia “VW Play” com tela touchscreen de 10,1″ e App-Connect, que deixa tudo mais divertido e conectado ao volante.

Se você está em busca de um sedan que alia conforto, espaço e tecnologia, o Virtus Highline pode ser a escolha certa para você.