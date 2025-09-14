Novos carros e mudança na meta de eletrificação total

O novo plano da Stellantis está a caminho, e promete trazer algumas mudanças bem impactantes! Em vez de seguir com a meta de se tornar 100% elétrica até 2030, a estratégia será revelada no início de 2026. A proposta foi comentada pelo CEO Antonio Filosa durante uma conferência recente. Ele falou sobre como a equipe está se organizando para reverter a situação da empresa e voltar a ter saúde financeira.

Já imaginou ter apenas 15 pessoas à frente de vários departamentos? Pois é exatamente assim que a Stellantis está apostando na simplificação. O foco inicial é apresentar novos modelos que atraiam os motoristas, já que a empresa perdeu bastante espaço no mercado, especialmente na América do Norte. Em cinco anos, a participação da Stellantis caiu de 12% para apenas 7%. Isso aconteceu com a saída de alguns modelos clássicos, como o Jeep Cherokee e o Dodge Charger.

Então, para mudar o jogo, a empresa vai voltar com o poderoso V8 HEMI, que é um verdadeiro ícone para os amantes de performance. E o novo Jeep Cherokee também está na lista de lançamentos, junto com uma nova picape média da RAM. Essas opções prometem agradar a quem não abre mão de um motor forte e uma condução emocionante.

Prioridades e Mudanças

O Filosa levantou três prioridades: crescimento, simplificação e aumento de lucros. A prioridade maior é o crescimento, e isso deve começar com a renovação da linha de produtos. Eles perceberam que é fundamental ouvir os motoristas e trazer de volta o que eles realmente desejam.

Na América do Sul, a Stellantis está se saindo melhor, sendo a líder de mercado. "A chave é ter os carros que os motoristas querem", afirmou Filosa. Ele enxerga um ambiente com menos pressões políticas do que na Europa, onde novas regras estão dificultando a vida de fabricantes. Por lá, o plano de não aceitar mais motores a gasolina e diesel a partir de 2035 está causando um verdadeiro nó.

Flexibilidade é Fundamental

Quando se trata do mercado europeu, a palavra-chave é flexibilidade. Filosa quer que a Stellantis se ajuste às exigências do cenário atual. As novas regras de emissão, que começarão em 2025, exigem uma nova abordagem dos fabricantes. Ele comentou sobre a necessidade de aumentar a oferta de carros pequenos, que são mais eficientes em termos de combustível e emissões. Isso só mostra a importância de se adaptar às necessidades do consumidor.

E, claro, um ponto que ficou claro é a importância da neutralidade tecnológica. Com tanta mudança nos combustíveis e na maneira como os carros são projetados, ter opções diversificadas é essencial. Enquanto isso, o mercado brasileiro continua respirando um ar de confiança, já que a Stellantis localmente parece ter encontrado o caminho certo.

Dirigir um carro bem adaptado às nossas necessidades e desejos faz toda a diferença – e é exatamente isso que a Stellantis parece estar buscando. Para esse novo capítulo, os motoristas têm tudo a ganhar.