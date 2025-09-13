Resultado da Timemania 2294: prêmio de R$ 23,5 milhões hoje

Neste sábado, dia 13, ocorrerá o sorteio do concurso 2294 da Timemania, com um prêmio acumulado estimado em R$ 23,5 milhões. Esse valor foi alcançado porque nenhum apostador conseguiu acertar as sete dezenas no sorteio anterior.

Além da Timemania, também será sorteada a Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. A expectativa em torno dos sorteios é alta, pois muitos participantes sonham com a chance de ganhar prêmios significativos.

Os resultados da Timemania serão disponibilizados após o sorteio, que terá transmissão ao vivo a partir das 20h, diretamente do Espaço da Sorte, no YouTube da Caixa Econômica Federal. Durante essa transmissão, será possível acompanhar não apenas os sorteios, mas também todo o processo que precede e sucede o evento, enfatizando a transparência da loteria.

Vale a pena lembrar os últimos resultados da Timemania. No sorteio anterior, o 2293, realizado em 11 de setembro de 2025, não houve ganhadores e o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 49, 78, 71, 21, 18, 11 e 38, e o time do coração foi o Grêmio (número 43).

Os sorteios que antecederam também não tiveram ganhadores, como no concurso 2292, ocorrido em 9 de setembro, que trouxe as dezenas 32, 66, 07, 54, 14, 28 e 67, com o time do coração sendo o Mirassol (52), e no concurso 2291, realizado em 6 de setembro, com números sorteados 08, 45, 51, 56, 64, 14 e 32 e o time do coração Ypiranga (80).

Para participar da Timemania, o apostador deve escolher 10 números entre 80 disponíveis e selecionar um ‘time do coração’ entre os mesmos, também numerados de 01 a 80. No sorteio, são escolhidos sete números e o time do coração. Os prêmios são destinados a quem acerta três, quatro, cinco, seis ou sete das dezenas sorteadas, além de quem acerta o time do coração.

Algumas estratégias podem ser usadas para aumentar as chances de vitória. Apostadores podem optar por combinações equilibradas de números pares e ímpares, analisar estatísticas dos sorteios passados e até participar de bolões para maximizar suas chances com um custo menor. O uso de ferramentas como a opção Surpresinha, que gera apostas aleatórias, e a estratégia de desdobramento, que amplia a quantidade de combinações, também são populares entre os jogadores.

