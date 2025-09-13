Identificado corpo de brasileiro assassinado pela ditadura argentina

A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) anunciou, neste sábado (13), a resolução de um mistério que durou quase 50 anos: a morte do pianista Francisco Tenório Cerqueira, desaparecido em 18 de março de 1976. Ele estava em Buenos Aires, acompanhando os músicos Toquinho e Vinícius de Moraes durante uma turnê pela América do Sul quando desapareceu após deixar o Hotel Normandie.

De acordo com a Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF), Francisco Tenório foi vítima de homicídio, tendo sido morto a tiros. Em seguida, seu corpo foi enterrado sem identificação em uma vala comum na periferia da cidade. O reconhecimento da identidade de Tenório foi feito através de datiloscopia, que envolve a comparação de impressões digitais.

O crime ocorreu em um momento crítico na Argentina, apenas dias antes do golpe militar de 1976, que deporia a presidente María Estela Martinez Perón e instauraria uma série de repressões políticas. As investigações sobre casos de desaparecimentos e mortes durante esse período foram iniciadas entre 1975 e 1983, com o objetivo de identificar vítimas que foram enterradas sem registros.

A confirmação sobre a morte de Francisco Tenório advém de um trabalho investigativo realizado pela EAAF, que comparou as impressões digitais de um cadáver encontrado em um local desabitado na região de Tigre, perto de Buenos Aires, em 20 de março de 1976. A CEMDP ainda não possui informações sobre a possibilidade de exumar o corpo do Cemitério de Benavídez, que pode ser relacionado ao músico, para realizar uma comparação de amostras genéticas.

Além de investigar o caso de Tenório, a CEMDP também acompanha outros casos associados à Operação Condor, uma aliança entre ditaduras da América do Sul, que visava perseguir e eliminar opositores políticos durante as décadas de 1970 e 1980. Esse trabalho inclui a coleta de dados e amostras de familiares de desaparecidos brasileiros em outros países.

A comissão se comprometeu a oferecer apoio à família de Francisco Tenório Cerqueira e a auxiliar nas diligências para localizar remanescentes humanos do artista, vítima da repressão política na América Latina. A CEMDP reafirmou sua disposição em continuar as investigações e a busca por justiça em casos de desaparecimento forçado.