Quer comer sushi, mas está de dieta? Veja quais peças são mais ou menos calóricas para aproveitar

O sushi é uma das comidas favoritas dos brasileiros, mas costuma ser bem calórico para quem está de dieta. Felizmente, tudo tem jeito!

O sushi é uma preparação japonesa que combina arroz temperado com vinagre, peixe, frutos do mar, legumes e outros ingredientes, sendo reconhecido mundialmente pela delicadeza, sabor e apresentação visual.

Além de ser uma opção gastronômica sofisticada, o sushi também oferece nutrientes importantes, como proteínas, ômega-3, vitaminas e minerais, dependendo dos ingredientes escolhidos. Por ser versátil, ele permite combinações leves ou mais elaboradas, adaptando-se a diferentes paladares e objetivos.

Cada peça apresenta características próprias, incluindo valor calórico, teor de sódio e quantidade de gordura, o que influencia diretamente em dietas e controle de peso. Por isso, entender quais tipos de sushi são mais adequados para uma alimentação equilibrada ajuda a aproveitar.

Quais peças de sushi são menos calóricas para quem está de dieta?

Escolher peças de sushi menos calóricas é essencial para quem deseja manter uma alimentação equilibrada sem abrir mão do sabor. A variedade de opções permite que a dieta seja saborosa e nutritiva, aproveitando os benefícios de proteínas magras, legumes frescos e arroz temperado.

Sashimi de salmão ou atum

O sashimi consiste apenas no peixe cru, sem arroz, o que reduz consideravelmente as calorias em comparação às peças tradicionais. Ele fornece proteínas de alta qualidade, ácidos graxos ômega-3 e vitaminas essenciais.

Além disso, o consumo de sashimi ajuda na saciedade, mantendo o equilíbrio nutricional da refeição. Por não incluir molhos ou complementos calóricos, essa peça se torna ideal para quem está de dieta e busca refeição leve e nutritiva.

Nigiri de peixe branco

O nigiri combina uma pequena porção de arroz com uma fatia de peixe, geralmente de baixo teor de gordura, como tilápia ou robalo. Essa combinação garante sabor, proteínas e vitaminas sem exagerar nas calorias.

O nigiri de peixe branco mantém o sabor tradicional do sushi enquanto contribui para refeições mais equilibradas. Além disso, seu tamanho reduzido permite controlar melhor a quantidade ingerida sem comprometer a satisfação.

Hosomaki de pepino

O hosomaki é um enrolado fino que, quando preparado com pepino, se torna extremamente leve e refrescante. Ele contém arroz, alga nori e o pepino, oferecendo poucas calorias e boa hidratação. Essa peça agrega fibras, minerais e sabor sem adicionar gorduras ou molhos calóricos.

Temaki de salmão grelhado

O temaki é um cone de alga recheado com arroz, peixe e legumes. Quando preparado com salmão grelhado, ele mantém baixo teor calórico e fornece proteínas magras. Os legumes adicionam fibras e vitaminas, tornando a peça nutritiva e saciante.

Uramaki simples com pepino e cenoura

O uramaki invertido, quando preparado com ingredientes leves como pepino e cenoura, se torna uma opção equilibrada e colorida. Ele oferece fibras, vitaminas e hidratação, mantendo o sabor agradável e textura crocante.

Por não incluir molhos cremosos ou frituras, essa peça apresenta baixo valor calórico. Além disso, o uramaki simples permite variar o cardápio sem comprometer a dieta, agregando diversidade e nutrientes importantes.

Quais peças de sushi evitar na dieta?

Mesmo em uma dieta equilibrada, algumas peças de sushi devem ser consumidas com cautela devido ao alto teor calórico, presença de molhos ou frituras. Evitar essas opções ajuda a controlar calorias, gorduras e açúcares, mantendo a alimentação saudável. Entre as principais peças a serem limitadas estão:

Hot Holl: envolve fritura e maionese, elevando significativamente o valor calórico.

Uramaki com cream cheese: a combinação de arroz, peixe e queijo cremoso aumenta gordura e calorias.

Tempurá rolls: geralmente fritos e recheados com peixes ou legumes, possuem alto teor calórico e gorduras saturadas.

Sushis com maionese temperada: molhos industrializados adicionam calorias extras sem fornecer nutrientes significativos.

Rolls com camarão empanado: fritura e empanamento aumentam calorias e gorduras, comprometendo dietas de controle de peso.

Evitar ou consumir essas peças ocasionalmente permite que a dieta continue equilibrada sem sacrificar o prazer de apreciar sushi. Optar por preparações simples, com peixe fresco, legumes e sem frituras, garante refeições leves, nutritivas e saborosas.

Seguindo essas orientações, é possível desfrutar do sushi sem comprometer o plano alimentar, aproveitando sabor, variedade e nutrientes de forma equilibrada. Incorporar peças leves, moderar o consumo das mais calóricas e observar a combinação de ingredientes garante refeição saborosa.

