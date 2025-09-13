T-Cross Highline com desconto de R$ 25 mil fica mais barato que Pulse

O Volkswagen T-Cross Highline está com uma super oferta durante a campanha nacional de vendas diretas, que acontece em setembro. Essa promoção é especialmente voltada para o público com deficiência, que pode aproveitar isenção integral de IPI. O bacana é que os preços não mudaram em relação a agosto, então dá para seguir a compra com tranquilidade.

Quando falamos da versão topo de linha Highline, não tem como não comentar sobre a excelente quantidade de equipamentos que ela oferece. O acabamento é de primeira e o espaço interno é muito bom, principalmente para quem vai atrás. O entre-eixos de 2,65 metros garante conforto, com bastante espaço para pernas e ombros. E quem aproveita viagens de carro sabe como um porta-malas espaçoso faz diferença — o do T-Cross tem 373 litros, ideal para viagens com a família ou amigos.

O preço sugerido da versão Highline 250 TSI é de R$ 189.990,00. Mas para quem se encaixa nas condições de PcD, o valor cai para R$ 150.647,85. É um descontão de R$ 39.342,15! É sempre interessante conferir as concessionárias, pois os preços podem variar dependendo da região e da personalização do veículo.

Entre janeiro e agosto de 2025, o T-Cross se destacou como o SUV mais vendido do Brasil, com impressionantes 61.256 unidades emplacadas. Para se ter uma ideia, o Hyundai Creta ficou em segundo, vendendo 45.687 carros, e o Toyota Corolla Cross, na terceira posição, teve 44.694 unidades emplacadas.

Sob o capô, o T-Cross Highline conta com um motor 1.4 turbo flex de quatro cilindros, que entrega 150 cv e 25,5 kgfm de torque. Essa motorização é exclusiva das versões Highline e Extreme e vem acoplada a um câmbio automático de seis marchas. Para quem curte dirigir, essa combinação promete uma experiência dinâmica e prazerosa nas estradas.

Além disso, o T-Cross não decepciona em tecnologia e conforto. Ele vem equipado com seis alto-falantes, coluna de direção ajustável e uma central multimídia VW Play Connect de 10,1″ com internet dedicada. O painel digital é de 10,25″, e ainda tem rack de teto prateado, seis airbags e ar-condicionado digital Climatronic. Detalhes assim fazem toda a diferença no dia a dia!

Para facilitar, aqui está um resumo sobre os preços do T-Cross Highline para PcD em setembro de 2025:

Configurações Preço geral Preços para PcD Descontos Highline 250 TSI R$ 189.990,00 R$ 150.647,85 R$ 39.342,15

Aproveite as novidades e comparações, e quem sabe você encontra o SUV perfeito para sua próxima aventura!