Porsche expande rede de carregadores ultrarrápidos no Brasil

A Porsche do Brasil está acelerando na eletrificação e vem com um plano ambicioso de expansão de sua rede de recarga. A ideia é facilitar a vida dos motoristas de carros elétricos e fazer com que viajar com esses veículos seja tão prático quanto parar em um posto de gasolina. O primeiro carregador já está em funcionamento na Rodovia Castello Branco, e a expectativa é que muitos outros venham por aí.

O projeto Highway Charging 3.0 vai trazer 66 novos carregadores de 150 kW até 2030, totalizando 104 pontos ultrarrápidos. Cada estação contará com duas vagas: uma para os chiques da Porsche e outra para outros modelos. Um investimento de R$ 70 milhões está sendo feito em parceria com a GreenV, que já é conhecida por instalar mais de 4.000 carregadores residenciais no Brasil.

E você acha que para por aí? Nada disso! O sistema vai ser implementado em cinco fases até 2030. As estações devem aparecer a cada 100 km nas principais rodovias, com áreas de descanso, banheiros e serviços pagos. Imagine fazer uma viagem longa e, em apenas 10 minutos, conseguir adicionar aproximadamente 100 km de autonomia ao seu carro. Isso sim é uma solução rápida e prática!

Outro detalhe interessante é o Porsche Recharge App. Esse app permite que você encontre as estações disponíveis, reserve seu espaço com até 30 minutos de antecedência e monitore a ocupação em tempo real. O custo para usar essas estações será de R$ 5 para desbloquear o plugue e R$ 2 por kWh. Se você for cliente Porsche, ainda vai acabar pagando um pouco menos. Os outros modelos podem utilizar as estações compartilhadas, mas pagando uma tarifinha um pouquinho mais alta.

Com esse projeto, a Porsche vai totalizar 104 carregadores ultrarrápidos nas rodovias e mais 23 estações urbanas. Tem até oito pontos de 350 kW, que estão entre os mais potentes da América do Sul. Isso significa que, se você é fã de carros elétricos, pode esperar por opções bem rápidas quando estiver na estrada.

Desde 2017, a Porsche investiu R$ 167 milhões em infraestrutura, apoiando o crescimento da frota de veículos eletrificados no Brasil e tornando a recarga mais acessível para todos. Essa evolução não só mostra o compromisso da marca com a sustentabilidade, mas também garante que dirigir um carro elétrico seja uma experiência cada vez mais tranquila e eficiente.