BYD Denza N9 2026 terá 912 cv e lançamento em 17 de setembro

A Denza, a marca premium da BYD, está fazendo barulho com o lançamento do N9 2026, agendado para o dia 17 de setembro. É impressionante ver como a Denza se move rápido; esse novo SUV chega apenas seis meses após a estreia da primeira geração. E para dar um charme a mais, a atriz chinesa Gao Yuanyuan vai ser a cara da campanha.

Esse N9 continua a proposta de ser um grande SUV híbrido plug-in, mas traz novidades bacanas, como opções de pintura em dois tons. Entre os destaques, temos o Ouro Jade Púrpura e o Ouro Elegante Vermelho. Com medidas robustas — 5.258 mm de comprimento, 2.030 mm de largura e 1.830 mm de altura, além de uma distância entre-eixos de 3.125 mm — ele não passa despercebido.

O interior é um verdadeiro luxo, apresentando telas de 2.5K de 13,2 e 17,3 polegadas. Para quem curte tecnologia, o sistema de áudio Devialet com 26 alto-falantes promete uma experiência musical incrível. Sem contar que os assentos 2+2+2 não só oferecem funções de aquecimento e ventilação, mas também massagem! E se você costuma pegar estrada em viagens longas, vai adorar as mesas, carregadores sem fio e o refrigerador embutido na segunda fileira.

No que diz respeito ao desempenho, o N9 combina um motor 2.0T turbo com três motores elétricos, totalizando impressionantes 680 kW (912 cv). Acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos é algo digno de destaque, não acha? E para quem se preocupa com a autonomia, o modelo promete 202 km na versão elétrica, com uma autonomia combinada que chega a 1.302 km. Isso o coloca em uma posição muito competitiva entre os híbridos premium.

Desde seu lançamento em março, o N9 já acumulou 20.136 unidades vendidas até agosto. O crescimento de 20% nas vendas anuais da Denza em agosto é uma prova de que esse modelo, juntamente com o D9 MPV (que é o mais vendido da marca), está conquistando espaço no mercado.

Além disso, a Denza já tem planos para o N8L, uma versão um pouco menor do N9. Com seis lugares e uma velocidade máxima de 220 km/h, ele deve ser lançado no segundo trimestre de 2026, mirando o mesmo público que busca sofisticação.

Com toda essa movimentação, a Denza claramente quer solidificar sua presença no segmento de SUVs de luxo, unindo tecnologia, desempenho e conforto em seus veículos híbridos plug-in. O foco em inovação e sofisticação é algo que todo entusiasta de carros vai querer ficar de olho.