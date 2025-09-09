VW Golf GTI vende primeiro lote em apenas um final de semana

A Volkswagen lançou a pré-venda do novo Golf GTI de oitava geração (MK 8,5) no dia 5 de setembro, e o preço não passou despercebido: a partir de R$ 430 mil. Apesar disso, a procura foi tão intensa que todas as 350 unidades do primeiro lote se esgotaram rapidamente, em apenas um final de semana. Se você ficou de fora, não se preocupe! A marca anunciou que vai abrir um segundo lote, com mais 150 unidades, ainda nesta semana. A fila de espera já conta com cerca de 400 interessados!

Esse novo Golf GTI é uma verdadeira máquina, ajustado especialmente para o nosso mercado. Ele vem com um motor 2.0 turbo que entrega 245 cv e 37,7 kgfm de torque, tudo isso empurrando o carro com um câmbio automático de dupla embreagem de 7 marchas. Quem curte desempenho vai adorar saber que ele faz de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos. Imagina acelerar numa estrada vazia com esse bicho? É uma sensação e tanto!

O Que Vem de Série

O pacote de equipamentos é de tirar o chapéu! O GTI traz rodas de 18 polegadas e pneus 225/40, uma grade iluminada, piloto automático adaptativo e ar-condicionado de três zonas. Para quem valoriza segurança, um assistente que centraliza nas faixas e alerta de ponto-cego são recursos bem-vindos. E os bancos dianteiros têm aquecimento, perfeito para aqueles dias mais frios quando tudo que você quer é um conforto a mais.

A tecnologia não fica de fora: painel de instrumentos em tela de 10,2 polegadas e sistema multimídia com uma tela de 12,9 polegadas e espelhamento sem fio. Para quem gosta de um sonzinho de qualidade, o sistema de som Harman Kardon faz toda a diferença. E para agradar ainda mais, tudo isso vem com uma iluminação ambiente que pode mudar entre 30 cores!

Versões e Preços

O novo Golf GTI estará disponível em duas versões. A versão tradicional mantém o famoso acabamento em tecido xadrez vermelho, enquanto a versão mais cara vem com bancos de couro Vienna que têm aquecimento e ventilação. Isso do lado de dentro já mostra que conforto e estilo andam juntos.

Falando nos preços, a versão básica sai por R$ 430 mil e a mais completa, com os bancos de couro, custa R$ 445 mil. As opções de cores são bem atraentes: você pode escolher entre Vermelho Kings, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Branco Puro, e o melhor — isso não aumenta o preço!

Condições de Compra

A pré-venda vai permitir que cada CPF ou CNPJ possa reservar apenas uma unidade. Claro, se você já possui um carro esportivo do grupo, como um Audi ou Porsche, isso conta a seu favor. Ao adquirir um GTI, o comprador entra no "GTI Experience Club", uma forma de juntar uma comunidade tão apaixonada quanto você.

A previsão é que as primeiras entregas comecem em março de 2026. E o melhor: a manutenção pode ser feita em qualquer concessionária Volkswagen do Brasil, com três anos de garantia. Estar à frente no mercado é um grande passo, e a Volks parece estar sabendo fazer em grande estilo!