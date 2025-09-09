Spark EUV no Ceará: vantagens para a Chevrolet e o mercado

A Chevrolet acaba de dar um passo ousado no Brasil ao lançar o Spark EUV, seu primeiro SUV compacto 100% elétrico. Pensado para o dia a dia urbano, esse modelo exibe um design incrível, conforto e tecnologia de ponta, mirando concorrentes como o BYD Dolphin e o GWM Ora 03. É a aposta da marca para popularizar os carros elétricos entre nós, brasileiros.

Com um preço de lançamento de R$ 159.990, a Chevy oferece um financiamento que facilita a vida, com 60% de entrada e 24 parcelas de R$ 2.740,31. A versão Activ, que é a única disponível por enquanto, tem um acabamento bem cuidado, com detalhes aventureiros e um pacote completo para quem busca um elétrico compacto, mas não quer abrir mão de tecnologia e conforto.

Produção no Brasil

Um detalhe que surpreendeu muita gente é que a General Motors decidiu produzir o Spark EUV no Ceará, e não nos centros tradicionais do Sudeste. Isso ocorre na antiga fábrica da Troller, em Horizonte, e mostra o compromisso da GM com o Brasil. E, para os apaixonados por automóveis que estão de olho em tecnologias modernas, essa decisão tem um ponto interessante: a infraestrutura já existente da fábrica está em uso enquanto a GM ainda investe em inovação.

A escolha pelo Ceará também tem a ver com os incentivos fiscais da reforma tributária de 2023, que manteve benefícios para empresas que produzem no Norte, Nordeste e Centro-Oeste até 2032. Para os elétricos, como o Spark EUV, isso é uma mão na roda. Os incentivos incluem créditos de IPI e PIS/Cofins, tornando a produção local mais atraente e ajudando a manter o preço competitivo.

O Programa Mover

O Spark EUV ainda se beneficia do programa Mover, que oferece redução de impostos para veículos elétricos e híbridos. Além disso, há um bônus para quem usa materiais recicláveis e tecnologias de assistência ao motorista. Ou seja, a GM está unindo incentivos regionais e políticas ambientais para ter um carro elétrico em condições bem favoráveis no nosso mercado.

Fábrica moderna e versátil

E a fábrica da Comexport? Recebeu um investimento de R$ 400 milhões para se adaptar e se tornar multimarcas, facilitando a montagem de diferentes modelos elétricos. Essa mudança deve ajudar a GM a ser mais ágil e competitiva, mesmo diante dos carros importados.

O motor elétrico entrega 101 cv e 18,4 kgfm de torque, com uma bateria de 42 kWh que garante uma autonomia de até 300 km em uso urbano. Outro ponto positivo é que a recarga rápida leva de 30% a 80% em apenas 35 minutos. E a bateria ainda tem garantia de oito anos ou 160 mil km — um alívio para quem se preocupa com a durabilidade.

Design e características

Com 4 metros de comprimento, o Spark EUV oferece um espaço de 355 litros no porta-malas, que pode chegar a 916 litros com os bancos rebatidos. O modelo conta com iluminação full LED, rodas de 16 polegadas, um painel digital de 8,8 polegadas e uma central multimídia de 10,1 polegadas, tudo pensado para facilitar a vida do motorista urbano.

E no quesito segurança e conforto, o barangue vem bem servido! São seis airbags, frenagem automática, câmeras 360 graus, assistente de faixa e três modos de condução com regeneração de energia. Para completar, o interior tem bancos de couro, ar-condicionado digital e 28 porta-objetos, mostrando que a Chevrolet se esforçou para entregar um SUV elétrico que é tanto completo quanto acessível.