Mercedes-Benz Classe C terá grade iluminada de grandes dimensões

O GLC está brilhando no Salão de Munique e, com ele, a Mercedes-Benz apresenta novidades que prometem deixar qualquer amante de carros de queixo caído. Este SUV incrível traz a tecnologia EQ, enquanto a marca também revelou planos para o Classe C elétrico, que promete até 800 km de autonomia. Isso mesmo, uma verdadeira competição com o BMW i3.

E já dá para sentir o clima com essa nova identidade visual que a fabricante adotou. Em lugar das grades tradicionais, agora temos a chamada “grade icônica reimaginada”, toda iluminada e com uma estrutura bem moderna. Enquanto a BMW faz bailinhos entre grades verticais e horizontais, a Mercedes parece ter encontrado seu estilo e vai aplicá-lo em toda a sua linha de modelos.

Um detalhe que chama bastante atenção no design é o vidro do porta-malas, que se projeta além das portas traseiras, algo que a gente já viu em luxuosos como o Maybach Classe S. Isso resulta em um entre-eixos maior que o do Classe C a combustão, o que, para quem viaja com a família ou amigos, significa mais espaço interno — e isso sempre é bem-vindo.

Embora a Mercedes ainda não tenha revelado todos os detalhes, já sabemos que o novo sedã terá uma autonomia de até 800 km no ciclo WLTP. Para quem está acostumado a pegar estrada, isso é uma ótima notícia. Essa autonomia é consequência do design mais aerodinâmico e da carroceria mais leve do sedã, que é um pouco mais baixo que o GLC.

Na parte mecânica, o Classe C elétrico deve compartilhar a mesma base do GLC EQ, o que significa que ele terá uma bateria de 94 kWh e uma arquitetura de 800 volts, além de suporte a carregamento rápido de até 330 kW. Em 10 minutos de recarga, deve dar para recuperar 303 km de alcance. Olhando por esse lado, quem dirige se sente mais seguro sabendo que não vai ficar na mão no meio do caminho.

Outro tópico interessante é a possibilidade de um porta-malas dianteiro, o famoso “frunk”. Embora não saibamos exatamente quanto espaço ele terá, é provável que seja menor que os 128 litros do GLC, já que o capô do sedã é mais baixo. Mas o que parece certo é a adoção daquela tela de 39,1” que ocupa todo o painel, cheia de LEDs individuais e personalizações incríveis. Isso é um luxo que certamente vai deixar o interior do carro ainda mais na moda.

### A Nova Era da Mercedes-Benz

A Mercedes está com planos ambiciosos para os próximos anos, preparando um verdadeiro festival de lançamentos com 18 novidades em 2026 e mais 14 em 2027. Embora a maioria seja reestilizações e novas gerações, há alguns modelos inéditos no meio. É aquela sensação de que a marca está se reinventando para ficar ainda mais relevante no mercado.

Um dos pontos que o CEO Ola Källenius mencionou é a possibilidade de explorar novos nichos se houver demanda. “Na Mercedes-Benz, comemos, dormimos e respiramos carros”, foi o que ele declarou. Isso só mostra o quanto a paixão pela indústria automotiva é forte entre eles. É importante também lembrar que, por trás de toda essa paixão, ainda existe um negócio que precisa ser viável.

Embora o GLC seja o primeiro a dar as caras nessa nova fase, a gente já pode ficar curioso com outros modelos que estão por vir, como o Baby Classe G, o novo Classe S e claro, o Classe C elétrico. A ideia é integrar os modelos elétricos às famílias já conhecidas, em vez de criar nomes diferentes, o que facilita a vida de quem adora seguir a trajetória da marca.