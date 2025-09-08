Casos de família supera a Band em novos horários

O SBT começou a semana com mudanças em sua programação, testando novos formatos e horários. Na segunda-feira, 8 de setembro, o programa “Casos de Família”, que agora é exibido às 17h, contou com a participação especial do apresentador Geraldo Luís. O tema debatido foi “Ele pode até não bater… mas suas palavras machucam mais que pancada!”, que trouxe à tona a ideia de que agressões verbais podem ter um impacto significativo, às vezes até maior que as agressões físicas.

Esse episódio marcou um aumento considerável na audiência do programa, que registrou cerca de 3 pontos de média. Esse número representa um crescimento quase três vezes maior em relação à semana anterior, quando a audiência foi de apenas 1,2 ponto. O desempenho foi considerado positivo pela emissora, pois atendeu às expectativas internas. Na região da Grande São Paulo, “Casos de Família” conseguiu superar o programa “Brasil Urgente”, da Band, que caiu para a quarta posição no mesmo horário.

Por outro lado, o programa “Aqui Agora”, que é exibido mais cedo, às 18h, enfrentou dificuldades e não conseguiu alcançar a audiência do jornalismo da Band. Sob a apresentação de Geraldo Luís, ao lado de Dani Brandi e Marco Pagetti, o programa recebeu uma nova oportunidade após análises internas. Os diretores do SBT acreditam que o desempenho aquém do esperado pode estar ligado à baixa audiência das novelas que precedem o programa, “A Caverna Encantada” e “E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?”. Apesar de uma leve melhora na audiência, os números ainda não ultrapassaram os 3 pontos.

Diante desses desafios, o SBT tem adotado uma estratégia de ajustes graduais em sua programação, buscando melhorar sua posição na competição com a Record e, principalmente, com a Band, que tem se destacado em faixas de horário importantes. A direção da emissora está monitorando atentamente os índices do Ibope durante a semana para planejar as próximas mudanças na grade de programação.