DER-SP instala 40 novos radares em rodovias a partir de terça

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) deu um passo importante na segurança das nossas estradas. A partir da meia-noite desta terça-feira (9), 40 novos radares começaram a operar nas rodovias estaduais. Tudo isso faz parte de um plano maior do governo para reduzir acidentes e aumentar a segurança viária em locais que precisam de atenção especial.

Com esses novos equipamentos, o total de radares ativos nas estradas não concedidas do estado agora soma 191. Os locais escolhidos para a instalação foram definidos com base em um estudo que levou em conta o histórico de acidentes, trechos com excesso de velocidade e até áreas onde há travessia de animais. Ou seja, são pontos que realmente necessitam de um olhar mais atento.

A instalação desses radares é parte do contrato do edital nº 145/2023, que propõe a colocação de 649 radares em mais de 12 mil quilômetros de rodovias. Os outros aparelhos ainda estão passando por testes e devem entrar em operação nos próximos meses. Isso mostra um esforço contínuo para deixar nossas estradas mais seguras para quem ama pegar a estrada.

O presidente do DER-SP, Sergio Codelo, enfatizou que o foco é reforçar o compromisso do governo com a segurança viária. Eles vão sinalizar devidamente todos os pontos, garantindo que os motoristas saibam claramente os limites de velocidade, evitando surpresas indesejadas na hora da multa.

Os novos radares estão distribuídos por várias regiões do estado, incluindo cidades como Socorro, Amparo, Tatuí, Bauru, Jaboticabal, São Carlos, Ourinhos e Santa Fé do Sul. Os limites de velocidade variam entre 40 km/h e 100 km/h, dependendo das características da via. Então, é sempre bom ficar atento e respeitar essas velocidades.

A fiscalização será feita de forma automatizada, e se você ultrapassar os limites, será autuado eletronicamente. O objetivo principal não é apenas multar, mas efetivamente salvar vidas e evitar acidentes, especialmente em trechos mais arriscados. Afinal, quem dirige sabe o quão rápido uma situação pode mudar.

No site oficial do DER-SP, você pode conferir a lista completa dos 40 pontos de instalação e se manter por dentro das novas ativações que devem acontecer em breve. A esperança é que, com essa iniciativa, os números de acidentes diminuam, trazendo mais segurança para todos que estão à vontade nas rodovias paulistas.