Porsche 911 Turbo S: híbrido e o mais potente da história

No ano passado, a Porsche fez uma jogada ousada ao transformar o 911 Carrera GTS em um modelo híbrido. A ideia? Aumentar a potência sem aumentar as emissões. Agora, a vez do Porsche 911 Turbo S 2026 chegou, e o resultado é impressionante.

Com 710 cavalos de pura adrenalina, esse bicho vai de 0 a 100 km/h em apenas 2,4 segundos. E quem já deu uma volta no circuito de Nürburgring sabe que ele é 14 segundos mais rápido que seu antecessor. Este novo Turbo, que vai brilhar no Salão do Automóvel de Munique, é realmente um monstro.

Desempenho: O Poder do Híbrido Biturbo

O novo 992.2 Turbo S utiliza a mesma tecnologia híbrida do Carrera GTS, conhecida como "T-Hybrid". Ele conta com uma bateria de íons de lítio de 1,9 kWh, localizada no porta-malas, e um motor elétrico posicionado entre o motor e a transmissão PDK de oito velocidades. Mas, enquanto o GTS tem apenas um turbocompressor elétrico, o Turbo S adiciona mais um, tornando-se biturbo. Isso significa que a resposta do motor será quase instantânea.

Esses turbos elétricos podem girar rapidamente, eliminando a necessidade da tradicional válvula de escape, e aproveitam a energia desperdiçada para recarregar a bateria ou até mesmo ajudar a tração. Embora tenha componentes semelhantes ao GTS, as lâminas do turbo do Turbo S são um pouco menores.

Esse motor impressionante produz 710 cv de potência a partir de 6.750 a 7.000 rpm, com um torque de 81,6 kgfm disponível entre 2.300 e 6.000 rpm. Isso significa que temos 62 cv a mais que o Turbo S anterior, tornando este modelo o 911 de rua mais potente da história.

Tração e Tecnologia Avançada

Como todo bom Turbo S, a tração é nas quatro rodas. Este novato vem equipado com a versão mais recente do Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), que ajusta as barras estabilizadoras para uma resposta ainda mais rápida. Juntamente com isso, você conta com freios de carbono-cerâmica e um escapamento esportivo com ponteiras de titânio — tudo de série!

Além disso, com pneus traseiros mais largos (325/30 em vez de 315/30) e para-lamas mais volumosos, o Turbo S está pronto para lidar com a potência extra e o peso adicional do sistema híbrido. A Porsche também fez algumas melhorias aerodinâmicas, como grades que ajudam a resfriar ou a melhorar a eficiência do carro nas estradas.

Um Interior que Impressiona

O visual do novo Turbo S é atraente, com detalhes em um novo tom chamado Turbonite e um design de roda com trava central. E como todo carro de alta performance deve ser, ele é altamente personalizável. Um dos itens mais inusitados é a opção de braços do limpador em fibra de carbono. Sim, é isso mesmo!

Peso e Preços que Impressionam

Agora, quanto às novidades, elas não vêm sem uma consequência: o peso. O cupê Turbo S pesa 1.737 kg, 82 kg a mais que seu antecessor. Mas a Porsche garante que essa adição não impactou negativamente o desempenho, apresentando um tempo de 7:03,92 em Nürburgring — um avanço significativo.

Os preços nos EUA começam em US$ 272.650 (cerca de R$ 1.471.273) para o cupê e US$ 286.650 (aproximadamente R$ 1.546.820) para o Cabriolet. Esses valores refletem um aumento de mais de US$ 30.000 em relação aos modelos anteriores. E isso é só o que você paga pelo 911 mais potente e tecnológico produzido até hoje.

A cada curva e aceleração, o Turbo S promete aquela emoção que só um verdadeiro Porsche pode oferecer.